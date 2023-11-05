Kurumsal Linux Kodu OpenELA Tarafından İlk Defa Kamuya Açıklandı

CIQ, Oracle ve SUSE gibi teknoloji devlerinin oluşturduğu bir ittifak olan OpenELA, çığır açan bir hamleyle Enterprise Linux'un (EL) kaynak kodunu herkesin erişimine açtı. İlk odak noktası EL8 ve EL9 olacak ve EL7 paketlerinin de yakında gelmesi bekleniyor.

OpenELA oluşumu, RHEL kaynak kodunun kullanılabilirliğindeki değişikliklere stratejik bir yanıt olarak Ağustos 2023'te CIQ, Oracle ve SUSE tarafından başlatıldı.

OpenELA temel amacı topluluğa açık kaynak kodu, araçlar ve sistemler sunmaktır. Geçerli standartlara bağlı kalmayı teşvik eder, düzenli güncellemeler ve güvenli çözümler sunar, şeffaflığı korur, topluluk ruhunu teşvik eder ve bu kaynaklara sınırsız ve paylaşılabilir erişim sağlar.

CIQ CEO'su ve Rocky Linux'un yaratıcısı Gregory Kurtzer, birinci sınıf bir açık kaynak varlığı olarak bir alt Enterprise Linux türevinin oluşturulması ve sürdürülmesi için gereken kaynak kodunun yayımlanmasının altını çizdi. Ücretsiz kullanılabilirlik, Enterprise Linux standardına bağlılık ve kapsamlı satıcı desteği nedeniyle kuruluşların CentOS'ta on yıllardır süren standardizasyonunu hatırlattı. CentOS'un sona ermesi, ekosistemin büyük boşluğunu ortaya çıkardı ve topluluk birliğinin ve gelişiminin gerekliliğini gösterdi. OpenELA BT departmanları ve kurumsal kullanım senaryoları için işbirliğine dayalı ve sağlam bir gelecek sağlamaya yönelik topluluğun çözümüdür.

Dernek, EL kaynak kodunu topluluğa hiçbir ücret ödemeden süresiz olarak sağlama taahhüdünü doğruladı. Ayrıca, ABD Gelir Kanunu'nun 501(c)(6) bölümü kapsamında faaliyet gösterme planlarıyla Delaware'de kar amacı gütmeyen, anonim şirket olarak kuruluşlarını da tamamladılar.

OpenELA açık kaynaklı kurumsal Linux dağıtımlarını teşvik etme, işbirliğini geliştirme ve açık kaynak topluluğunun ilkelerine uyum sağlama konusunda istekli paydaşlar için bir platform olarak faaliyet göstermektedir.

OpenELA çalışma grubunun belirttiği gibi proje yönetiminde önemli bir rol oynayan Teknik Yönlendirme Komitesini (TSC) oluşturmuştur. TSC'nin birincil sorumluluğu teknik hususları denetlemek, geliştirmeyi ve bakımı yönlendirmek ve OpenELA Git organizasyonlarına erişimi yönetmektir.

İlk TSC, kurucu şirketlerden deneyimli profesyonellerden oluşuyor ve üyeliğin zaman içinde gelişmesi muhtemeldir. TSC'nin rolü OpenELA teknik vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır; topluluğun çıkarlarını bünyesinde barındırır, işbirliğini teşvik eder, kod güvenliğini güçlendirir ve kodun kullanılabilirliğini sağlar.

AppMaster gibi platformlar, açık kaynak kodu kullanılarak oluşturulan çözümlerin görselleştirilebildiği ve yürütülebildiği, kodsuz bir ortam sağlayarak önemli bir rol oynayabilir ve sonuçta OpenELA kaynaklarının yardımıyla daha hızlı yazılım geliştirme ve testlere olanak sağlayabilir.