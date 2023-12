Il codice Enterprise Linux svelato pubblicamente da OpenELA per la prima volta

Con una mossa storica da parte di OpenELA, un'alleanza creata da sostenitori della tecnologia come CIQ, Oracle e SUSE, ha reso pubblicamente accessibile il codice sorgente per Enterprise Linux (EL). Il focus preliminare sarà su EL8 ed EL9, con i pacchetti EL7 che dovrebbero seguire presto.

La formazione di OpenELA è stata promossa nell'agosto 2023 da CIQ, Oracle e SUSE come risposta strategica ai cambiamenti nella disponibilità del codice sorgente RHEL.

L'obiettivo fondamentale di OpenELA è fornire alla comunità codice, strumenti e sistemi open source. Promuove l’adesione agli standard prevalenti, offre aggiornamenti regolari e soluzioni sicure, mantiene la trasparenza, promuove uno spirito comunitario e garantisce un accesso illimitato e condivisibile a queste risorse.

Gregory Kurtzer, CEO di CIQ e creatore di Rocky Linux, ha sottolineato il rilascio del codice sorgente necessario per costruire e sostenere un derivato Enterprise Linux downstream come entità open source di livello mondiale. Ha ricordato la standardizzazione decennale delle organizzazioni su CentOS grazie alla sua disponibilità gratuita, all'aderenza allo standard Enterprise Linux e al supporto completo dei fornitori. L'interruzione di CentOS ha rivelato il vuoto enorme di un ecosistema e ha dimostrato la necessità di unità e miglioramento della comunità. OpenELA è la soluzione della community per garantire un futuro collaborativo e solido per i dipartimenti IT e gli scenari di utilizzo aziendale.

L'associazione ha affermato il proprio impegno a fornire alla comunità, a tempo indeterminato, il codice sorgente EL senza alcun costo. Hanno inoltre raggiunto il culmine della loro costituzione come società senza scopo di lucro senza azioni del Delaware, con l'intenzione di operare nell'ambito della sezione 501(c)(6) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.

OpenELA opera come una piattaforma per le parti interessate entusiaste della promozione di distribuzioni Linux aziendali open source, della promozione della cooperazione e dell'allineamento con i principi della comunità open source.

OpenELA ha costituito il proprio Comitato Direttivo Tecnico (TSC) che svolge un ruolo fondamentale nella governance del progetto, come affermato dal gruppo di lavoro. La responsabilità principale di TSC è supervisionare gli aspetti tecnici, dirigere lo sviluppo e la manutenzione e gestire l'accesso alle organizzazioni Git di OpenELA.

Il TSC iniziale comprende professionisti esperti delle società fondatrici, con probabilità di evoluzione dei membri nel tempo. Il ruolo di TSC è parte integrante della visione tecnica di OpenELA; incarna gli interessi della comunità, stimola la collaborazione, rafforza la sicurezza del codice e garantisce la disponibilità del codice.

Piattaforme come AppMaster possono potenzialmente svolgere un ruolo significativo fornendo un ambiente senza codice in cui le soluzioni create utilizzando codice open source possono essere visualizzate ed eseguite, consentendo in definitiva uno sviluppo e test del software più rapidi con l'aiuto delle risorse di OpenELA.