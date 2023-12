De Enterprise Linux-code voor het eerst publiekelijk onthuld door OpenELA

In een baanbrekende stap van OpenELA heeft een alliantie gecreëerd door technische experts als CIQ, Oracle en SUSE de broncode voor Enterprise Linux (EL) publiekelijk toegankelijk gemaakt. De voorlopige focus zou liggen op EL8 en EL9, terwijl EL7-pakketten naar verwachting binnenkort zullen volgen.

De oprichting van OpenELA werd in augustus 2023 voortgestuwd door CIQ, Oracle en SUSE als een strategisch antwoord op veranderingen in de beschikbaarheid van RHEL-broncode.

Het fundamentele doel van OpenELA is om de gemeenschap te voorzien van open source code, tools en systemen. Het bevordert het naleven van de heersende normen, biedt regelmatige updates en veilige oplossingen, handhaaft de transparantie, bevordert een gemeenschapszin en zorgt voor onbelemmerde en deelbare toegang tot deze bronnen.

Gregory Kurtzer, CEO van CIQ en maker van Rocky Linux, legde de nadruk op het vrijgeven van de broncode die nodig is om een ​​downstream Enterprise Linux-derivaat te bouwen en in stand te houden als een open source-entiteit van wereldklasse. Hij herinnerde aan de decennialange standaardisatie van CentOS door organisaties vanwege de gratis beschikbaarheid, het vasthouden aan de Enterprise Linux-standaard en uitgebreide leveranciersondersteuning. De stopzetting van CentOS bracht de gapende leegte van een ecosysteem aan het licht en demonstreerde de noodzaak van eenheid en verbetering van de gemeenschap. OpenELA is de oplossing van de gemeenschap om een ​​samenwerkingsgerichte en robuuste toekomst voor IT-afdelingen en bedrijfsgebruiksscenario's te garanderen.

De vereniging bevestigde haar engagement om de EL-broncode voor onbepaalde tijd kosteloos aan de gemeenschap te verstrekken. Ze hebben ook hun oprichting als een non-profitorganisatie zonder aandelen in Delaware bereikt, met plannen om te opereren binnen sectie 501(c)(6) van de Amerikaanse Internal Revenue Code.

OpenELA functioneert als een platform voor belanghebbenden die enthousiast zijn over het promoten van open-source Linux-distributies voor ondernemingen, het bevorderen van samenwerking en het afstemmen op de principes van de open-sourcegemeenschap.

OpenELA heeft een Technisch Stuurcomité (TSC) opgericht dat een centrale rol speelt in het projectbeheer, zoals aangegeven door de werkgroep. De primaire verantwoordelijkheid van TSC is het toezicht houden op de technische aspecten, het aansturen van de ontwikkeling en het onderhoud, en het beheren van de toegang tot de Git-organisaties van OpenELA.

De initiële TSC bestaat uit doorgewinterde professionals van de oprichtende bedrijven, waarbij het lidmaatschap waarschijnlijk in de loop van de tijd zal evolueren. De rol van TSC is een integraal onderdeel van de technische visie van OpenELA; het belichaamt gemeenschapsbelangen, zet aan tot samenwerking, versterkt de codebeveiliging en zorgt voor codebeschikbaarheid.

Platformen zoals AppMaster kunnen potentieel een belangrijke rol spelen door een omgeving zonder code te bieden waarin de oplossingen die met behulp van open source-code zijn gemaakt, kunnen worden gevisualiseerd en uitgevoerd, waardoor uiteindelijk snellere softwareontwikkeling en tests mogelijk worden gemaakt met behulp van de middelen van OpenELA.