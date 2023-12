O código Enterprise Linux revelado publicamente pela OpenELA pela primeira vez

Em um movimento marcante da OpenELA, uma aliança criada por especialistas em tecnologia como CIQ, Oracle e SUSE, tornou o código-fonte do Enterprise Linux (EL) acessível publicamente. O foco preliminar seria em EL8 e EL9, com pacotes EL7 previstos para breve.

A formação do OpenELA foi impulsionada em agosto de 2023 pela CIQ, Oracle e SUSE como uma resposta estratégica às mudanças na disponibilidade do código-fonte RHEL.

O objetivo fundamental do OpenELA é dotar a comunidade de código-fonte, ferramentas e sistemas abertos. Promove a adesão aos padrões vigentes, oferece atualizações regulares e soluções seguras, mantém a transparência, promove um espírito comunitário e garante acesso irrestrito e compartilhável a esses recursos.

Gregory Kurtzer, CEO da CIQ e criador do Rocky Linux, enfatizou o lançamento do código-fonte necessário para construir e sustentar um derivado do Enterprise Linux downstream como uma entidade de código aberto de classe mundial. Ele lembrou a padronização de décadas das organizações no CentOS devido à sua disponibilidade gratuita, adesão ao padrão Enterprise Linux e suporte abrangente do fornecedor. A descontinuação do CentOS revelou o vazio de um ecossistema e demonstrou a necessidade de unidade e aprimoramento da comunidade. OpenELA é a solução da comunidade para garantir um futuro colaborativo e robusto para departamentos de TI e cenários de uso empresarial.

A associação afirmou seu compromisso de fornecer indefinidamente o código-fonte EL à comunidade, sem nenhum custo. Eles também culminaram sua incorporação como uma corporação sem fins lucrativos e sem ações de Delaware, com planos de operar dentro da seção 501(c)(6) do Código da Receita Federal dos EUA.

OpenELA opera como uma plataforma para partes interessadas entusiasmadas com a promoção de distribuições Linux empresariais de código aberto, promovendo a cooperação e alinhando-se com os princípios da comunidade de código aberto.

OpenELA constituiu o seu Comitê Diretor Técnico (TSC) que desempenha um papel fundamental na governança do projeto, conforme declarado pelo grupo de trabalho. A principal responsabilidade do TSC é supervisionar os aspectos técnicos, direcionar o desenvolvimento e a manutenção e gerenciar o acesso às organizações Git do OpenELA.

O TSC inicial é composto por profissionais experientes das empresas fundadoras, e o número de membros provavelmente evoluirá com o tempo. O papel do TSC é parte integrante da visão técnica do OpenELA; incorpora os interesses da comunidade, instiga a colaboração, reforça a segurança do código e garante a disponibilidade do código.

Plataformas como AppMaster podem potencialmente desempenhar um papel significativo, fornecendo um ambiente sem código onde as soluções criadas usando código-fonte aberto podem ser visualizadas e executadas, permitindo, em última análise, desenvolvimento e testes de software mais rápidos com a ajuda dos recursos do OpenELA.