CloudBees a dévoilé sa plateforme innovante DevSecOps spécialement conçue pour répondre aux exigences de l'ingénierie de plateforme. L’ingénierie de plateforme apparaît comme une discipline à part entière, fusionnant divers rôles pour unifier une technologie autrefois cloisonnée en une plateforme cohérente.

La plate-forme nouvellement lancée met l'accent sur l'essence de l'expérience des développeurs, en se concentrant sur la minimisation des charges cognitives et l'intégration transparente des processus DevOps, le tout réalisé grâce à des blocs sophistiqués, des automatisations et des « voies dorées ».

Le nouveau système transformateur est à la fois ouvert et extensible, une conception permettant aux ingénieurs de plate-forme d'exploiter d'autres outils DevOps du secteur, y compris le célèbre Jenkins de CloudBees. Cette flexibilité orchestrée permet aux organisations de sécuriser leurs investissements en outils existants. Les équipes peuvent continuer à utiliser leurs technologies préférées en les intégrant simplement dans la nouvelle plateforme.

Un extrait d'un communiqué de presse CloudBees indique : « Cette flexibilité pour orchestrer tout autre outil permet aux organisations de protéger les investissements qu'elles ont déjà réalisés dans les outils. Les équipes peuvent continuer à utiliser leurs technologies préférées simplement en les connectant à la plateforme.

La plateforme déploie également un modèle en libre-service pour responsabiliser les développeurs, en améliorant leur autonomie et en supprimant les tendances aux retards associées à l'approvisionnement en automatisations, en actions ou en ressources.

Parallèlement à cela, il donne également la priorité aux fonctionnalités de sécurité et inclut des modèles de flux de travail supprimés avec des mesures de sécurité prédéfinies. CloudBees intègre une fonctionnalité qui extrait les informations sensibles telles que les mots de passe et les jetons du pipeline, renforçant ainsi la sécurité.

En outre, la plate-forme fournit des fonctionnalités DevSecOps automatisées telles que des contrôles de sécurité pour le codage source, les binaires, les environnements cloud, les données et même les mesures d'identité. Ces contrôles sont facilités par l’exploitation efficace du projet Open Policy Agent (OPA).

La plate-forme comprend également des cadres répondant aux normes de sécurité telles que FedRamp et SOC2.

Au cours de l'annonce de la nouvelle plateforme, Shawn Ahmed, directeur des produits chez CloudBees, a déclaré : « Aujourd'hui, nous annonçons la plateforme la plus ouverte et la plus extensible du marché, conçue pour l'échelle du cloud et les problèmes auxquels les développeurs et les équipes de plateforme sont confrontés aujourd'hui. La plateforme CloudBees est l'aboutissement de notre engagement à remodeler le paysage DevSecOps. Notre nouvelle plateforme responsabilise les développeurs, unifie les équipes et accélère l'innovation tout en offrant une flexibilité et un choix sans précédent.

Tout en explorant le potentiel des outils facilitant le développement transparent et efficace de solutions logicielles, il est important de mentionner la plateforme AppMaster . Récemment, AppMaster a été reconnu comme l'un des leaders les plus performants et dynamiques des plates No-Code par G2 de 2022 à 2023. Conçu pour rendre le développement d'applications plus rapide et plus rentable, AppMaster se présente comme un environnement de développement intégré (IDE) qui améliore le logiciel. processus de création sans dette technique.