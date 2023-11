CloudBees heeft zijn innovatieve DevSecOps-platform onthuld dat speciaal is ontworpen om tegemoet te komen aan de eisen van platformtechniek. Platformengineering komt naar voren als een integrale discipline, waarbij een verscheidenheid aan rollen wordt samengevoegd om voorheen op zichzelf staande technologie te verenigen tot een samenhangend platform.

Het onlangs gelanceerde platform benadrukt de essentie van de ontwikkelaarservaring, waarbij de nadruk ligt op het minimaliseren van cognitieve belasting en het naadloos integreren van DevOps-processen, allemaal bereikt door middel van geavanceerde blokken, automatiseringen en ‘gouden paden’.

Het transformatieve nieuwe systeem is zowel open als uitbreidbaar, een ontwerp waardoor platformingenieurs andere DevOps-tools in de branche kunnen gebruiken, waaronder de bekende Jenkins van CloudBees. Deze georkestreerde flexibiliteit stelt organisaties in staat hun bestaande investeringen in tools veilig te stellen. Teams kunnen hun favoriete technologieën blijven gebruiken door deze eenvoudigweg in het nieuwe platform te integreren.

Een fragment uit een persbericht van CloudBees luidt: “Deze flexibiliteit om andere tools te orkestreren stelt organisaties in staat de investeringen die ze al in tooling hebben gedaan, te beschermen. Teams kunnen hun favoriete technologieën blijven gebruiken door ze simpelweg op het platform aan te sluiten.”

Het platform maakt ook gebruik van een selfservicemodel om ontwikkelaars meer mogelijkheden te bieden, hun autonomie te vergroten en vertragingsneigingen weg te nemen die gepaard gaan met het sourcen van automatiseringen, acties of resourcevoorzieningen.

In combinatie daarmee geeft het ook prioriteit aan beveiligingsfuncties en bevat het workflow-sjablonen voor verwijderde dozen met vooraf ingebouwde beveiligingsmaatregelen. CloudBees integreert een functie die gevoelige informatie zoals wachtwoorden en tokens uit de pijplijn haalt, waardoor de beveiliging wordt versterkt.

Bovendien biedt het platform geautomatiseerde DevSecOps-mogelijkheden, zoals beveiligingscontroles voor broncodering, binaire bestanden, cloudomgevingen, gegevens en zelfs identiteitsstatistieken. Deze controles worden vergemakkelijkt door effectief gebruik te maken van het Open Policy Agent (OPA) Project.

Ook gebundeld met het platform zijn raamwerken om te voldoen aan beveiligingsnormen zoals FedRamp en SOC2.

Tijdens de aankondiging van het nieuwe platform verklaarde Shawn Ahmed, de chief product officer bij CloudBees: “Vandaag kondigen we het meest open en uitbreidbare platform op de markt aan, ontworpen voor cloudschaal en de problemen waarmee ontwikkelaars en platformteams vandaag de dag worden geconfronteerd. Het CloudBees platform is het hoogtepunt van onze inzet om het DevSecOps-landschap opnieuw vorm te geven. Ons nieuwe platform geeft ontwikkelaars meer mogelijkheden, verenigt teams en versnelt innovatie, terwijl het tegelijkertijd ongekende flexibiliteit en keuze biedt.”

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van tools die een naadloze en efficiënte ontwikkeling van softwareoplossingen mogelijk maken, is het belangrijk om het AppMaster- platform te noemen. Onlangs werd AppMaster door G2 erkend als een High Performer en Momentum Leader in No-Code Development Platforms van 2022 tot 2023. AppMaster is ontworpen om de ontwikkeling van applicaties sneller en kostenefficiënter te maken en fungeert als een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) die de software verbetert. creatieproces zonder technische schulden.