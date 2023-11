CloudBees stellt eine neuartige DevSecOps-Plattform vor, die auf das Plattform-Engineering zugeschnitten ist

CloudBees hat seine innovative DevSecOps-Plattform vorgestellt, die speziell auf die Anforderungen des Plattform-Engineerings zugeschnitten ist. Plattform-Engineering entwickelt sich zu einer integralen Disziplin, die verschiedene Rollen vereint, um zuvor isolierte Technologie in einer zusammenhängenden Plattform zu vereinen.

Die neu eingeführte Plattform betont die Essenz des Entwicklererlebnisses und konzentriert sich auf die Minimierung kognitiver Belastungen und die nahtlose Integration von DevOps-Prozessen, alles erreicht durch ausgefeilte Blöcke, Automatisierungen und „goldene Pfade“.

Das transformative neue System ist sowohl offen als auch erweiterbar, ein Design, das es Plattformingenieuren ermöglicht, andere DevOps-Tools in der Branche zu nutzen, darunter das renommierte Jenkins von CloudBees. Diese orchestrierte Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden Werkzeuginvestitionen zu sichern. Teams können ihre Lieblingstechnologien weiterhin nutzen, indem sie sie einfach in die neue Plattform integrieren.

In einem Auszug aus einer Pressemitteilung CloudBees heißt es: „Diese Flexibilität, jedes andere Tool zu orchestrieren, ermöglicht es Unternehmen, die bereits getätigten Investitionen in Tools zu schützen.“ Teams können ihre bevorzugten Technologien weiterhin nutzen, indem sie sie einfach in die Plattform einbinden.“

Die Plattform stellt außerdem ein Self-Service-Modell bereit, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Autonomie zu stärken und Verzögerungstendenzen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Automatisierungen, Aktionen oder Ressourcenbereitstellungen zu beseitigen.

Darüber hinaus priorisiert es auch Sicherheitsfunktionen und enthält Workflow-Vorlagen zum Entfernen der Box mit vorgefertigten Sicherheitsmaßnahmen. CloudBees integriert eine Funktion, die vertrauliche Informationen wie Passwörter und Token aus der Pipeline abstrahiert und so die Sicherheit erhöht.

Darüber hinaus bietet die Plattform automatisierte DevSecOps-Funktionen wie Sicherheitsprüfungen für Quellcode, Binärdateien, Cloud-Umgebungen, Daten und sogar Identitätsmetriken. Diese Überprüfungen werden durch die effektive Nutzung des Open Policy Agent (OPA)-Projekts erleichtert.

Im Lieferumfang der Plattform sind außerdem Frameworks zur Erfüllung von Sicherheitsstandards wie FedRamp und SOC2 enthalten.

Im Zuge der Ankündigung der neuartigen Plattform erklärte Shawn Ahmed, Chief Product Officer bei CloudBees: „Heute kündigen wir die offenste und erweiterbarste Plattform auf dem Markt an, die für die Cloud-Skalierung und die Probleme konzipiert ist, mit denen Entwickler und Plattformteams heute konfrontiert sind.“ . Die CloudBees Plattform ist der Höhepunkt unseres Engagements für die Neugestaltung der DevSecOps-Landschaft. Unsere neue Plattform stärkt Entwickler, vereint Teams und beschleunigt Innovationen und bietet gleichzeitig beispiellose Flexibilität und Auswahl.“

