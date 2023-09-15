CloudBees 推出专为平台工程定制的新型 DevSecOps 平台

CloudBees推出了专门为满足平台工程需求而设计的创新 DevSecOps 平台。平台工程作为一门完整的学科出现，融合了各种角色，将以前孤立的技术统一为一个有凝聚力的平台。

新推出的平台强调开发人员体验的本质，专注于最大限度地减少认知负荷并无缝集成 DevOps 流程，所有这些都是通过复杂的块、自动化和“黄金路径”来实现的。

这一变革性的新系统既开放又可扩展，其设计允许平台工程师利用业界其他 DevOps 工具，包括CloudBees著名的 Jenkins。这种精心策划的灵活性使组织能够保护其现有的工具投资。团队只需将其集成到新平台中即可继续利用他们最喜欢的技术。

CloudBees新闻稿的摘录如下：“这种编排任何其他工具的灵活性使组织能够保护他们已经在工具方面进行的投资。团队只需将其插入平台即可继续使用他们喜欢的技术。”

该平台还部署自助服务模型，为开发人员提供支持，增强他们的自主权，并消除与自动化、操作或资源供应采购相关的延迟倾向。

除此之外，它还优先考虑安全功能，并包括具有预先构建的安全措施的可拆卸工作流程模板。 CloudBees集成了一项功能，可将密码和令牌等敏感信息从管道中抽象出来，从而增强安全性。

此外，该平台还提供自动化 DevSecOps 功能，例如源代码、二进制文件、云环境、数据甚至身份指标的安全检查。通过有效利用开放策略代理 (OPA) 项目可以促进这些检查。

该平台还捆绑了满足 FedRamp 和 SOC2 等安全标准的框架。

在宣布这一新颖平台的过程中， CloudBees首席产品官 Shawn Ahmed 表示：“今天我们宣布推出市场上最开放和可扩展的平台，专为云规模以及开发人员和平台团队当今面临的问题而设计。 CloudBees平台是我们致力于重塑 DevSecOps 格局的巅峰之作。我们的新平台为开发人员提供支持、团结团队并加速创新，同时提供前所未有的灵活性和选择。”

在探索促进软件解决方案无缝高效开发的工具的潜力时，值得一提的是AppMaster平台。最近， AppMaster被 G2 评为 2022 年至 2023 年No-Code开发平台的高性能者和势头领导者AppMaster旨在使应用程序开发更快、更具成本效益，它是一个增强软件的集成开发环境 (IDE)创建过程没有技术债务。