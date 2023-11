CloudBees apresenta uma nova plataforma DevSecOps feita sob medida para engenharia de plataforma

CloudBees revelou sua inovadora plataforma DevSecOps projetada especificamente para atender às demandas de engenharia de plataforma. A engenharia de plataforma surge como uma disciplina integral, reunindo uma variedade de funções para unificar a tecnologia anteriormente isolada em uma plataforma coesa.

A plataforma recém-lançada enfatiza a essência da experiência do desenvolvedor, concentrando-se na minimização das cargas cognitivas e na integração perfeita dos processos DevOps, tudo alcançado por meio de blocos sofisticados, automações e “caminhos dourados”.

O novo sistema transformador é aberto e extensível, um design que permite aos engenheiros de plataforma aproveitar outras ferramentas DevOps do setor, incluindo o renomado Jenkins da CloudBees. Essa flexibilidade orquestrada permite que as organizações protejam seus investimentos em ferramentas existentes. As equipes podem continuar utilizando suas tecnologias favoritas simplesmente integrando-as à nova plataforma.

Um trecho de um comunicado de imprensa CloudBees diz: “Essa flexibilidade para orquestrar qualquer outra ferramenta permite que as organizações protejam os investimentos que já fizeram em ferramentas. As equipes podem continuar a usar suas tecnologias preferidas simplesmente conectando-as à plataforma.”

A plataforma também implementa um modelo de autoatendimento para capacitar os desenvolvedores, aumentando sua autonomia e eliminando tendências de atraso associadas ao fornecimento de automações, ações ou provisões de recursos.

Além disso, ele também prioriza recursos de segurança e inclui modelos de fluxo de trabalho de caixa removida com medidas de segurança pré-construídas. CloudBees integra um recurso que abstrai informações confidenciais, como senhas e tokens, do pipeline, reforçando a segurança.

Além disso, a plataforma oferece recursos automatizados de DevSecOps, como verificações de segurança para codificação de origem, binários, ambientes de nuvem, dados e até métricas de identidade. Estas verificações são facilitadas pelo aproveitamento eficaz do Projeto Open Policy Agent (OPA).

Também acompanham a plataforma estruturas para atender aos padrões de segurança como FedRamp e SOC2.

Ao anunciar a nova plataforma, Shawn Ahmed, diretor de produtos da CloudBees declarou: “Hoje estamos anunciando a plataforma mais aberta e extensível do mercado, arquitetada para escala de nuvem e para os problemas que os desenvolvedores e equipes de plataforma enfrentam hoje. A plataforma CloudBees é o culminar do nosso compromisso de remodelar o cenário DevSecOps. Nossa nova plataforma capacita desenvolvedores, unifica equipes e acelera a inovação, ao mesmo tempo que oferece flexibilidade e opções sem precedentes.”

