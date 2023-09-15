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CloudBees представляет новую платформу DevSecOps, специально разработанную для разработки платформ

15, сент. 2023
CloudBees представляет новую платформу DevSecOps, специально разработанную для разработки платформ

CloudBees представила свою инновационную платформу DevSecOps, специально разработанную для удовлетворения требований разработки платформ. Разработка платформ становится целостной дисциплиной, объединяющей множество ролей для объединения ранее разрозненных технологий в единую платформу.

Недавно запущенная платформа подчеркивает суть опыта разработчиков, уделяя особое внимание минимизации когнитивной нагрузки и плавной интеграции процессов DevOps, и все это достигается за счет сложных блоков, автоматизации и «золотых путей».

Новая революционная система одновременно открыта и расширяема; ее конструкция позволяет разработчикам платформ использовать другие инструменты DevOps в отрасли, включая знаменитый Jenkins от CloudBees. Такая организованная гибкость позволяет организациям обезопасить свои существующие инвестиции в инструменты. Команды могут продолжать использовать свои любимые технологии, просто интегрировав их в новую платформу.

Выдержка из пресс-релиза CloudBees гласит: «Эта гибкость в использовании любого другого инструмента позволяет организациям защитить инвестиции, которые они уже сделали в инструменты. Команды могут продолжать использовать предпочитаемые ими технологии, просто подключив их к платформе».

Платформа также использует модель самообслуживания, расширяющую возможности разработчиков, повышая их автономию и устраняя тенденции к задержкам, связанным с поиском средств автоматизации, действий или предоставления ресурсов.

В сочетании с этим он также отдает приоритет функциям безопасности и включает в себя шаблоны рабочих процессов с удаленными блоками и заранее встроенные меры безопасности. CloudBees интегрирует функцию, которая абстрагирует конфиденциальную информацию, такую ​​как пароли и токены, из конвейера, повышая безопасность.

Кроме того, платформа предоставляет автоматизированные возможности DevSecOps, такие как проверки безопасности исходного кода, двоичных файлов, облачных сред, данных и даже показателей идентификации. Эти проверки облегчаются за счет эффективного использования проекта Open Policy Agent (OPA).

В состав платформы также входят платформы, соответствующие стандартам безопасности, таким как FedRamp и SOC2.

В ходе анонса новой платформы Шон Ахмед, директор по продуктам CloudBees, заявил: «Сегодня мы анонсируем самую открытую и расширяемую платформу на рынке, спроектированную с учетом масштабов облака и проблем, с которыми сегодня сталкиваются разработчики и команды платформ. Платформа CloudBees — это кульминация нашего стремления изменить ландшафт DevSecOps. Наша новая платформа расширяет возможности разработчиков, объединяет команды и ускоряет инновации, предлагая при этом беспрецедентную гибкость и выбор».

Изучая потенциал инструментов, которые способствуют плавной и эффективной разработке программных решений, важно упомянуть платформу AppMaster . Недавно компания G2 признала AppMaster лидером по производительности и динамике в сфере платформ разработки No-Code с 2022 по 2023 год. Созданная для ускорения и экономичности разработки приложений, AppMaster представляет собой интегрированную среду разработки (IDE), которая расширяет возможности программного обеспечения. процесс создания без технического долга.

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