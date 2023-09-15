CloudBees platform mühendisliğinin taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi DevSecOps platformunu tanıttı. Platform mühendisliği, önceden silo halinde olan teknolojiyi uyumlu bir platformda birleştirmek için çeşitli rolleri birleştiren bütünleyici bir disiplin olarak ortaya çıkıyor.

Yeni başlatılan platform, bilişsel yükleri en aza indirmeye ve DevOps süreçlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmeye odaklanarak geliştirici deneyiminin özünü vurguluyor ve bunların tümü karmaşık bloklar, otomasyonlar ve "altın yollar" aracılığıyla elde ediliyor.

Dönüştürücü yeni sistem hem açık hem de genişletilebilir; platform mühendislerinin CloudBees ünlü Jenkins'i de dahil olmak üzere sektördeki diğer DevOps araçlarından yararlanmasına olanak tanıyan bir tasarım. Bu düzenlenmiş esneklik, kuruluşların mevcut takım yatırımlarını güvence altına almalarına olanak tanır. Ekipler favori teknolojilerini yeni platforma entegre ederek kullanmaya devam edebilirler.

CloudBees basın bülteninden bir alıntı şöyle diyor: "Başka herhangi bir aracı düzenlemeye yönelik bu esneklik, kuruluşların araçlara halihazırda yapmış oldukları yatırımları korumalarına olanak tanır. Ekipler tercih ettikleri teknolojileri platforma bağlayarak kullanmaya devam edebilirler."

Platform aynı zamanda geliştiricileri güçlendirmek, özerkliklerini artırmak ve otomasyonlar, eylemler veya kaynak tedariği için kaynak bulmayla ilişkili gecikme eğilimlerini ortadan kaldırmak için bir self-servis modeli de kullanıyor.

Bununla birlikte, güvenlik özelliklerine de öncelik verir ve önceden oluşturulmuş güvenlik önlemleriyle birlikte kaldırılmış kutulu iş akışı şablonlarını içerir. CloudBees şifreler ve belirteçler gibi hassas bilgileri üretim hattından çıkararak güvenliği güçlendiren bir özelliği entegre eder.

Ayrıca platform, kaynak kodlaması, ikili dosyalar, bulut ortamları, veriler ve hatta kimlik ölçümleri için güvenlik kontrolleri gibi otomatik DevSecOps yetenekleri sağlar. Bu kontroller, Açık Politika Aracısı (OPA) Projesinin etkili bir şekilde kullanılmasıyla kolaylaştırılmaktadır.

Ayrıca platformla birlikte FedRamp ve SOC2 gibi güvenlik standartlarını karşılayacak çerçeveler de dahildir.

CloudBees baş ürün sorumlusu Shawn Ahmed, yeni platformu duyururken şunları söyledi: "Bugün, bulut ölçeğine ve geliştiricilerin ve platform ekiplerinin bugün karşılaştığı sorunlara göre tasarlanmış, piyasadaki en açık ve genişletilebilir platformu duyuruyoruz. CloudBees platformu, DevSecOps ortamını yeniden şekillendirme kararlılığımızın doruk noktasıdır. Yeni platformumuz geliştiricilere güç veriyor, ekipleri birleştiriyor ve yeniliği hızlandırırken benzeri görülmemiş bir esneklik ve seçenek sunuyor."

Yazılım çözümlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde geliştirilmesini kolaylaştıran araçların potansiyelini keşfederken AppMaster platformundan bahsetmek önemlidir. AppMaster yakın zamanda G2 tarafından 2022'den 2023'e kadar No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve İvme Lideri olarak tanındı. Uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanan AppMaster, yazılımı geliştiren entegre bir geliştirme ortamı (IDE) olarak duruyor teknik borç olmadan oluşturma süreci.