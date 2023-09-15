🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تقدم CloudBees منصة DevSecOps جديدة مصممة خصيصًا لهندسة الأنظمة الأساسية

Sep 15, 2023
تقدم CloudBees منصة DevSecOps جديدة مصممة خصيصًا لهندسة الأنظمة الأساسية

كشفت CloudBees عن منصة DevSecOps المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات هندسة المنصات. تبرز هندسة المنصات كنظام متكامل، يدمج مجموعة متنوعة من الأدوار لتوحيد التكنولوجيا المنعزلة سابقًا في منصة متماسكة.

تؤكد المنصة التي تم إطلاقها حديثًا على جوهر تجربة المطورين، مع التركيز على تقليل الأحمال المعرفية ودمج عمليات DevOps بسلاسة، ويتم تحقيق كل ذلك من خلال الكتل المتطورة والأتمتة و"المسارات الذهبية".

النظام التحويلي الجديد مفتوح وقابل للتوسيع، وهو تصميم يسمح لمهندسي المنصات بالاستفادة من أدوات DevOps الأخرى في الصناعة، بما في ذلك Jenkins الشهير من CloudBees. تسمح هذه المرونة المنسقة للمؤسسات بتأمين استثماراتها الحالية في الأدوات. يمكن للفرق الاستمرار في استخدام تقنياتهم المفضلة بمجرد دمجها في النظام الأساسي الجديد.

وجاء في مقتطف من بيان صحفي صادر عن CloudBees أن "هذه المرونة في تنسيق أي أداة أخرى تمكن المؤسسات من حماية الاستثمارات التي قامت بها بالفعل في الأدوات. يمكن للفرق الاستمرار في استخدام التقنيات المفضلة لديهم ببساطة عن طريق توصيلها بالمنصة.

تنشر المنصة أيضًا نموذج الخدمة الذاتية لتمكين المطورين، وتعزيز استقلاليتهم وإزالة اتجاهات التأخير المرتبطة بمصادر الأتمتة أو الإجراءات أو توفير الموارد.

إلى جانب ذلك، فهو يعطي أيضًا الأولوية لميزات الأمان ويتضمن قوالب سير عمل تمت إزالتها مع إجراءات أمان معدة مسبقًا. يدمج CloudBees ميزة تستخرج المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور والرموز المميزة من المسار، مما يعزز الأمان.

علاوة على ذلك، توفر المنصة إمكانات DevSecOps المؤتمتة مثل الفحوصات الأمنية لترميز المصدر والثنائيات والبيئات السحابية والبيانات وحتى مقاييس الهوية. يتم تسهيل عمليات التحقق هذه من خلال الاستفادة بشكل فعال من مشروع وكيل السياسة المفتوحة (OPA).

يوجد أيضًا مع النظام الأساسي أطر عمل لتلبية معايير الأمان مثل FedRamp وSOC2.

وفي سياق الإعلان عن المنصة الجديدة، صرح شون أحمد، كبير مسؤولي المنتجات في CloudBees ، قائلاً: "نعلن اليوم عن النظام الأساسي الأكثر انفتاحًا وقابلية للتوسعة في السوق، وهو مصمم خصيصًا للنطاق السحابي والمشكلات التي يواجهها المطورون وفرق المنصة اليوم. تعد منصة CloudBees تتويجًا لالتزامنا بإعادة تشكيل مشهد DevSecOps. تعمل منصتنا الجديدة على تمكين المطورين وتوحيد الفرق وتسريع الابتكار مع توفير مرونة وخيارات غير مسبوقة.

أثناء استكشاف إمكانات الأدوات التي تسهل التطوير السلس والفعال للحلول البرمجية، من المهم الإشارة إلى منصة AppMaster . تم الاعتراف مؤخرًا AppMaster كشركة رائدة ذات أداء عالٍ وقوة دافعة في منصات التطوير No-Code من قبل G2 في الفترة من 2022 إلى 2023. تم تصميم AppMaster لجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث يمثل AppMaster بيئة تطوير متكاملة (IDE) تعمل على تحسين البرنامج عملية الإنشاء مع عدم وجود الديون الفنية.

المنشورات ذات الصلة

Kotlin Multiplatform من JetBrains يحقق إصدارًا ثابتًا: أداة مثالية للتطوير عبر الأنظمة الأساسية
date Nov 02, 2023
Kotlin Multiplatform من JetBrains يحقق إصدارًا ثابتًا: أداة مثالية للتطوير عبر الأنظمة الأساسية
أعلنت شركة JetBrains عن الإصدار المستقر لتقنية Kotlin Multiplatform التي تتيح المشاركة السلسة للتعليمات البرمجية بين الأنظمة الأساسية المتنوعة.
Software Android Development
تتعاون Microsoft مع برنامج Split Software على نظام Azure الأساسي الخاص بها
date Nov 02, 2023
تتعاون Microsoft مع برنامج Split Software على نظام Azure الأساسي الخاص بها
في خطوة مهمة نحو تحسين التجارب الرقمية، أعلنت Microsoft وSplit Software عن تكامل يتيح تجربة الميزات على نظام Microsoft Azure الأساسي.
Software No-code Development
تطلق Snowflake العنان لمجموعة أدوات المطورين المحسنة وتقدم آلية تحسين التكلفة لـ Snowpark
date Nov 02, 2023
تطلق Snowflake العنان لمجموعة أدوات المطورين المحسنة وتقدم آلية تحسين التكلفة لـ Snowpark
تعمل شركة Snowflake على إثراء تجربة مطور Snowpark بواجهات التطوير الجديدة وميزات التعلم الآلي.
Automation Software
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة