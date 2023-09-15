كشفت CloudBees عن منصة DevSecOps المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات هندسة المنصات. تبرز هندسة المنصات كنظام متكامل، يدمج مجموعة متنوعة من الأدوار لتوحيد التكنولوجيا المنعزلة سابقًا في منصة متماسكة.

تؤكد المنصة التي تم إطلاقها حديثًا على جوهر تجربة المطورين، مع التركيز على تقليل الأحمال المعرفية ودمج عمليات DevOps بسلاسة، ويتم تحقيق كل ذلك من خلال الكتل المتطورة والأتمتة و"المسارات الذهبية".

النظام التحويلي الجديد مفتوح وقابل للتوسيع، وهو تصميم يسمح لمهندسي المنصات بالاستفادة من أدوات DevOps الأخرى في الصناعة، بما في ذلك Jenkins الشهير من CloudBees. تسمح هذه المرونة المنسقة للمؤسسات بتأمين استثماراتها الحالية في الأدوات. يمكن للفرق الاستمرار في استخدام تقنياتهم المفضلة بمجرد دمجها في النظام الأساسي الجديد.

وجاء في مقتطف من بيان صحفي صادر عن CloudBees أن "هذه المرونة في تنسيق أي أداة أخرى تمكن المؤسسات من حماية الاستثمارات التي قامت بها بالفعل في الأدوات. يمكن للفرق الاستمرار في استخدام التقنيات المفضلة لديهم ببساطة عن طريق توصيلها بالمنصة.

تنشر المنصة أيضًا نموذج الخدمة الذاتية لتمكين المطورين، وتعزيز استقلاليتهم وإزالة اتجاهات التأخير المرتبطة بمصادر الأتمتة أو الإجراءات أو توفير الموارد.

إلى جانب ذلك، فهو يعطي أيضًا الأولوية لميزات الأمان ويتضمن قوالب سير عمل تمت إزالتها مع إجراءات أمان معدة مسبقًا. يدمج CloudBees ميزة تستخرج المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور والرموز المميزة من المسار، مما يعزز الأمان.

علاوة على ذلك، توفر المنصة إمكانات DevSecOps المؤتمتة مثل الفحوصات الأمنية لترميز المصدر والثنائيات والبيئات السحابية والبيانات وحتى مقاييس الهوية. يتم تسهيل عمليات التحقق هذه من خلال الاستفادة بشكل فعال من مشروع وكيل السياسة المفتوحة (OPA).

يوجد أيضًا مع النظام الأساسي أطر عمل لتلبية معايير الأمان مثل FedRamp وSOC2.

وفي سياق الإعلان عن المنصة الجديدة، صرح شون أحمد، كبير مسؤولي المنتجات في CloudBees ، قائلاً: "نعلن اليوم عن النظام الأساسي الأكثر انفتاحًا وقابلية للتوسعة في السوق، وهو مصمم خصيصًا للنطاق السحابي والمشكلات التي يواجهها المطورون وفرق المنصة اليوم. تعد منصة CloudBees تتويجًا لالتزامنا بإعادة تشكيل مشهد DevSecOps. تعمل منصتنا الجديدة على تمكين المطورين وتوحيد الفرق وتسريع الابتكار مع توفير مرونة وخيارات غير مسبوقة.

أثناء استكشاف إمكانات الأدوات التي تسهل التطوير السلس والفعال للحلول البرمجية، من المهم الإشارة إلى منصة AppMaster . تم الاعتراف مؤخرًا AppMaster كشركة رائدة ذات أداء عالٍ وقوة دافعة في منصات التطوير No-Code من قبل G2 في الفترة من 2022 إلى 2023. تم تصميم AppMaster لجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث يمثل AppMaster بيئة تطوير متكاملة (IDE) تعمل على تحسين البرنامج عملية الإنشاء مع عدم وجود الديون الفنية.