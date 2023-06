Google a dévoilé une série de mises à jour intéressantes pour Chrome sur iOS, notamment la prise en charge intégrée de Lens, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches à l'aide de leur appareil photo. L'entreprise a également annoncé l'amélioration des intégrations de Maps et de Calendar, ce qui améliore considérablement la convivialité et l'expérience de l'utilisateur sur la plateforme.

Grâce à la prise en charge intégrée de Lens, les utilisateurs auront la possibilité d'effectuer des recherches avec leur appareil photo, y compris les nouvelles photos qu'ils prennent et les images existantes dans leur rouleau d'appareil photo. Le géant de la recherche prévoit de déployer cette intégration au cours des prochains mois. Google Lens est un outil polyvalent qui permet aux utilisateurs de rechercher des informations à l'aide d'images, d'identifier des plantes et de traduire des langues en temps réel.

Outre la prise en charge de Lens, les utilisateurs de Chrome sur iOS n'auront plus besoin de passer d'une application à l'autre lorsqu'ils tenteront de rechercher une adresse. Désormais, lorsque les utilisateurs appuient sur une adresse détectée dans Chrome et la maintiennent enfoncée, une mini vue de Google Maps s'affiche directement dans le navigateur, ce qui évite de devoir passer d'une application à l'autre.

Google a également introduit une mise à jour pratique de l'intégration de l'Agenda. Les utilisateurs de Chrome peuvent désormais créer des événements dans l'Agenda directement dans le navigateur, sans avoir à changer d'application ou à saisir manuellement des informations. Pour accéder à cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur une date détectée et de la maintenir enfoncée, puis de choisir l'option permettant de l'ajouter à son agenda Google. Chrome génère alors automatiquement l'événement et le renseigne avec des informations essentielles telles que l'heure, le lieu et la description.

Enfin, Chrome pour iOS offre désormais aux utilisateurs la possibilité de traduire des parties sélectionnées d'une page web en mettant en surbrillance le texte souhaité et en sélectionnant l'option Google Translate. Cette mise à jour reflète les améliorations constantes apportées aux modèles d'intelligence artificielle, qui permettent à Chrome de mieux reconnaître les langues des pages web et de proposer des traductions.

Ces mises à jour représentent une avancée significative dans la simplification et l'amélioration de l'expérience utilisateur de Chrome sur iOS.