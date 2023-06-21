كشفت Google عن مجموعة مثيرة من التحديثات لمتصفح Chrome على iOS ، بما في ذلك دعم Lens المدمج ، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات البحث عبر الكاميرات الخاصة بهم. أعلنت الشركة أيضًا عن تكامل محسّن Maps Calendar ، مما أدى إلى تحسين قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم على النظام الأساسي بشكل كبير.

من خلال دعم Lens المدمج القادم ، سيكون لدى المستخدمين القدرة على البحث باستخدام كاميراتهم ، بما في ذلك الصور الجديدة التي يلتقطونها والصور الموجودة في قوائم الكاميرا الخاصة بهم. خلال الأشهر المقبلة ، تخطط شركة البحث العملاقة لطرح هذا التكامل. تعد Google Lens أداة متعددة الاستخدامات تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات باستخدام الصور وتحديد النباتات وترجمة اللغات في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى دعم Lens ، لن يحتاج مستخدمو Chrome على iOS بعد الآن إلى التبديل بين التطبيقات عند محاولة البحث عن عنوان. الآن ، عندما يضغط المستخدمون مع الاستمرار على عنوان تم اكتشافه داخل Chrome ، سيتم عرض عرض خرائط Google مصغر مباشرة في المتصفح ، مما يلغي الحاجة إلى تبديل التطبيق.

قدمت Google أيضًا تحديثًا مناسبًا لتكامل التقويم الخاص بها. يمكن لمستخدمي Chrome الآن إنشاء أحداث التقويم مباشرة داخل المتصفح دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو إدخال المعلومات يدويًا. للوصول إلى هذه الميزة ، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى الضغط مع الاستمرار على التاريخ المكتشف واختيار خيار إضافته إلى تقويم Google الخاص بهم. سيقوم Chrome بعد ذلك بإنشاء الحدث تلقائيًا وملئه بمعلومات حيوية مثل الوقت والموقع والوصف.

أخيرًا ، يوفر Chrome لنظام iOS للمستخدمين الآن القدرة على ترجمة أجزاء محددة من صفحة الويب عن طريق تمييز النص المطلوب وتحديد خيار الترجمة من Google. يعكس هذا التحديث التحسينات المستمرة في نماذج الذكاء الاصطناعي ، والتي تمكن Chrome من التعرف بشكل أفضل على لغات صفحات الويب واقتراح الترجمات.

تقدم هذه التحديثات خطوة مهمة إلى الأمام في تبسيط وتحسين تجربة المستخدم لمتصفح Chrome على iOS. وفي الوقت نفسه ، توفر AppMaster platform أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يسمح للشركات بالتركيز على تحسين تجربة العملاء في تطبيقاتهم الخاصة. تتيح مرونة AppMaster للمستخدمين الاستفادة من الأنظمة الأساسية مثل Chrome على iOS مع دمج الميزات والتكامل الخاص بهم. تضمن قابلية تطوير AppMaster وتوليد التطبيقات من الألف إلى الياء القضاء على الديون التقنية والتطور السريع لحلول البرامج الشاملة للشركات من جميع الأحجام.