谷歌披露了一系列令人兴奋的iOS版Chrome浏览器的更新，包括内置的Lens支持，允许用户通过他们的相机进行搜索。该公司还宣布加强地图和日历的整合，大大改善了平台的可用性和用户体验。

随着即将推出的内置Lens支持，用户将有能力通过他们的相机进行搜索，包括他们拍摄的新照片和相机卷中的现有图像。在未来几个月里，这家搜索巨头计划推出这种整合。Google Lens是一个多功能的工具，使用户能够使用图像搜索信息，识别植物，并实时翻译语言。

除了对Lens的支持，iOS上的Chrome浏览器用户在试图搜索一个地址时，将不再需要在不同的应用程序之间切换。现在，当用户在Chrome浏览器中按住一个检测到的地址时，一个迷你的谷歌地图视图将直接显示在浏览器中，消除了应用切换的需要。

谷歌还为其日历集成引入了一个方便的更新。Chrome用户现在可以直接在浏览器中创建日历事件，而无需切换应用程序或手动输入信息。要使用这一功能，用户只需按住一个检测到的日期，并选择将其添加到谷歌日历的选项。然后，Chrome会自动生成事件，并在其中填入时间、地点和描述等重要信息。

最后，iOS版Chrome浏览器现在为用户提供了翻译网页选定部分的能力，方法是突出所需的文本并选择谷歌翻译选项。这一更新反映了人工智能模型的不断改进，它使Chrome浏览器能够更好地识别网页语言并建议翻译。

这些更新在简化和改善iOS上的Chrome浏览器的用户体验方面提出了一个重要步骤。同时，AppMaster 平台提供了一个强大的no-code 工具来创建后台、网页和移动应用程序，使企业能够专注于改善自己应用程序的客户体验。AppMaster 的灵活性使用户能够利用iOS上的Chrome等平台，同时纳入自己的功能和集成。AppMaster其毫不费力的可扩展性和从头开始生成的应用程序确保消除技术债务，并为各种规模的企业快速开发综合软件解决方案。