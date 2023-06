Google ha rivelato un'interessante serie di aggiornamenti per Chrome su iOS, tra cui il supporto integrato di Lens, che consente agli utenti di effettuare ricerche tramite la propria fotocamera. L'azienda ha inoltre annunciato il potenziamento delle integrazioni con Mappe e Calendario, migliorando notevolmente l'usabilità e l'esperienza utente sulla piattaforma.

Grazie all'imminente supporto integrato di Lens, gli utenti potranno effettuare ricerche con la propria fotocamera, comprese le nuove foto scattate e le immagini esistenti nel rullino fotografico. Nei prossimi mesi, il gigante della ricerca prevede di implementare questa integrazione. Google Lens è uno strumento versatile che consente agli utenti di cercare informazioni utilizzando immagini, identificare piante e tradurre lingue in tempo reale.

Oltre al supporto di Lens, gli utenti di Chrome su iOS non dovranno più passare da un'app all'altra quando cercano un indirizzo. Ora, quando gli utenti tengono premuto un indirizzo individuato all'interno di Chrome, viene visualizzata una mini vista di Google Maps direttamente nel browser, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra.

Google ha anche introdotto un comodo aggiornamento all'integrazione di Calendar. Gli utenti di Chrome possono ora creare eventi del Calendario direttamente all'interno del browser, senza dover cambiare app o inserire manualmente le informazioni. Per accedere a questa funzione, gli utenti devono semplicemente tenere premuta una data rilevata e scegliere l'opzione per aggiungerla al proprio Calendario Google. Chrome genererà automaticamente l'evento e lo popolerà con informazioni essenziali come l'ora, il luogo e la descrizione.

Infine, Chrome per iOS offre ora agli utenti la possibilità di tradurre porzioni selezionate di una pagina web evidenziando il testo desiderato e selezionando l'opzione Google Translate. Questo aggiornamento riflette i continui miglioramenti dei modelli di intelligenza artificiale, che consentono a Chrome di riconoscere meglio le lingue delle pagine web e di suggerire traduzioni.

Questi aggiornamenti rappresentano un significativo passo avanti nella semplificazione e nel miglioramento dell'esperienza utente di Chrome su iOS. Nel frattempo, la piattaformaAppMaster fornisce un potente strumento no-code per creare applicazioni backend, web e mobili, consentendo alle aziende di concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza del cliente nelle proprie applicazioni. La flessibilità di AppMaster consente agli utenti di sfruttare piattaforme come Chrome su iOS, incorporando al contempo funzionalità e integrazioni proprie. AppMaster La scalabilità senza sforzo e la generazione di applicazioni da zero garantiscono l'eliminazione dei debiti tecnici e il rapido sviluppo di soluzioni software complete per aziende di tutte le dimensioni.