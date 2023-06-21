Google, iOS'ta Chrome için, kullanıcıların kameraları aracılığıyla arama yapmalarına olanak tanıyan yerleşik Lens desteği de dahil olmak üzere heyecan verici bir dizi güncellemeyi açıkladı. Şirket ayrıca, platformda kullanılabilirliği ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştiren gelişmiş Maps ve Calendar entegrasyonlarını duyurdu.

Yakında çıkacak yerleşik Lens desteği ile kullanıcılar, çektikleri yeni fotoğraflar ve film rulolarındaki mevcut görüntüler dahil olmak üzere kameralarıyla arama yapma olanağına sahip olacaklar. Arama devi, önümüzdeki aylarda bu entegrasyonu hayata geçirmeyi planlıyor. Google Lens, kullanıcıların görselleri kullanarak bilgi aramasına, bitkileri tanımlamasına ve dilleri gerçek zamanlı olarak çevirmesine olanak sağlayan çok yönlü bir araçtır.

Lens desteğine ek olarak, iOS'ta Chrome kullanıcılarının artık bir adres aramaya çalışırken uygulamalar arasında geçiş yapması gerekmeyecek. Artık, kullanıcılar Chrome'da algılanan bir adresi basılı tuttuğunda, uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıran mini bir Google Haritalar görünümü doğrudan tarayıcıda görüntülenecek.

Google, Takvim entegrasyonuna uygun bir güncelleme de getirdi. Chrome kullanıcıları artık uygulamaları değiştirmek veya bilgileri manuel olarak girmek zorunda kalmadan doğrudan tarayıcı içinde Takvim etkinlikleri oluşturabilir. Bu özelliğe erişmek için, kullanıcıların algılanan bir tarihi basılı tutması ve bu tarihi Google Takvimlerine ekleme seçeneğini belirlemesi yeterlidir. Ardından Chrome, etkinliği otomatik olarak oluşturacak ve zaman, konum ve açıklama gibi hayati bilgilerle dolduracaktır.

Son olarak, iOS için Chrome artık kullanıcılara istenen metni vurgulayarak ve Google Çeviri seçeneğini belirleyerek bir web sayfasının seçilen bölümlerini çevirme yeteneği sunuyor. Bu güncelleme, Chrome'un web sayfası dillerini daha iyi tanımasını ve çeviri önermesini sağlayan AI modellerinde devam eden iyileştirmeleri yansıtır.

Bu güncellemeler, iOS'ta Chrome için kullanıcı deneyimini basitleştirme ve iyileştirme konusunda önemli bir adım sunuyor. Bu arada, AppMaster platform arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için no-code güçlü bir araç sunarak işletmelerin kendi uygulamalarında müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanmalarını sağlar. AppMaster esnekliği, kullanıcıların kendi özelliklerini ve entegrasyonlarını birleştirirken iOS'ta Chrome gibi platformlardan yararlanmalarını sağlar. AppMaster zahmetsiz ölçeklenebilirliği ve sıfırdan uygulama oluşturma özelliği, teknik borcun ortadan kaldırılmasını ve her büyüklükteki işletme için kapsamlı yazılım çözümlerinin hızla geliştirilmesini sağlar.