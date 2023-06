Google heeft een spannende reeks updates onthuld voor Chrome op iOS, waaronder ingebouwde Lens-ondersteuning, waardoor gebruikers zoekopdrachten kunnen uitvoeren via hun camera. Het bedrijf heeft ook verbeterde Maps- en Agenda-integraties aangekondigd, waardoor de bruikbaarheid en gebruikerservaring op het platform aanzienlijk worden verbeterd.

Met de aankomende ingebouwde Lens-ondersteuning kunnen gebruikers zoeken met hun camera's, inclusief nieuwe foto's die ze maken en bestaande foto's in hun camerarollen. De zoekgigant is van plan om deze integratie de komende maanden uit te rollen. Google Lens is een veelzijdige tool waarmee gebruikers informatie kunnen zoeken aan de hand van afbeeldingen, planten kunnen identificeren en talen in realtime kunnen vertalen.

Naast ondersteuning voor Lens hoeven gebruikers van Chrome op iOS niet langer tussen apps te schakelen wanneer ze naar een adres willen zoeken. Als gebruikers nu een gedetecteerd adres in Chrome ingedrukt houden, wordt een mini-weergave van Google Maps direct in de browser weergegeven, zodat ze niet meer van app hoeven te wisselen.

Google heeft ook een handige update geïntroduceerd voor de integratie van Agenda. Chrome-gebruikers kunnen nu direct in de browser Agenda-evenementen maken zonder dat ze van app hoeven te wisselen of handmatig informatie hoeven in te voeren. Om deze functie te gebruiken, hoeven gebruikers alleen maar een gedetecteerde datum ingedrukt te houden en de optie te kiezen om deze toe te voegen aan hun Google Agenda. Chrome genereert dan automatisch de gebeurtenis en vult deze met belangrijke informatie zoals tijd, locatie en beschrijving.

Tot slot biedt Chrome voor iOS gebruikers nu de mogelijkheid om geselecteerde delen van een webpagina te vertalen door de gewenste tekst te markeren en de optie Google Translate te selecteren. Deze update weerspiegelt de voortdurende verbeteringen in AI-modellen, waardoor Chrome webtalen beter kan herkennen en vertalingen kan voorstellen.

Deze updates betekenen een belangrijke stap voorwaarts in het vereenvoudigen en verbeteren van de gebruikerservaring voor Chrome op iOS.