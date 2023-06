Google hat eine Reihe von spannenden Updates für Chrome auf iOS vorgestellt, darunter die integrierte Lens-Unterstützung, die es Nutzern ermöglicht, über ihre Kameras zu suchen. Das Unternehmen hat außerdem verbesserte Maps- und Kalender-Integrationen angekündigt, die die Benutzerfreundlichkeit und das Nutzererlebnis auf der Plattform erheblich verbessern.

Mit der kommenden integrierten Lens-Unterstützung werden Nutzer die Möglichkeit haben, mit ihren Kameras zu suchen, einschließlich neuer Fotos, die sie aufnehmen, und vorhandener Bilder in ihren Kamerarollen. Der Suchriese plant, diese Integration in den kommenden Monaten einzuführen. Google Lens ist ein vielseitiges Tool, mit dem Nutzer anhand von Bildern nach Informationen suchen, Pflanzen identifizieren und Sprachen in Echtzeit übersetzen können.

Zusätzlich zur Lens-Unterstützung müssen Chrome-Nutzer auf iOS nicht mehr zwischen Apps wechseln, wenn sie nach einer Adresse suchen wollen. Wenn Nutzer eine erkannte Adresse in Chrome gedrückt halten, wird eine Mini-Google-Maps-Ansicht direkt im Browser angezeigt, so dass kein App-Wechsel mehr nötig ist.

Google hat außerdem ein praktisches Update für die Kalenderintegration eingeführt. Chrome-Nutzer können nun Kalenderereignisse direkt im Browser erstellen, ohne die App wechseln oder Informationen manuell eingeben zu müssen. Um auf diese Funktion zuzugreifen, müssen die Nutzer einfach ein erkanntes Datum gedrückt halten und die Option wählen, es zu ihrem Google-Kalender hinzuzufügen. Chrome erstellt dann automatisch das Ereignis und füllt es mit wichtigen Informationen wie Zeit, Ort und Beschreibung aus.

Schließlich bietet Chrome für iOS den Nutzern jetzt die Möglichkeit, ausgewählte Teile einer Webseite zu übersetzen, indem sie den gewünschten Text markieren und die Option "Google Translate" auswählen. Dieses Update spiegelt die laufenden Verbesserungen der KI-Modelle wider, die es Chrome ermöglichen, die Sprachen von Webseiten besser zu erkennen und Übersetzungen vorzuschlagen.

Diese Aktualisierungen stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Vereinfachung und Verbesserung der Nutzererfahrung für Chrome auf iOS dar. In der Zwischenzeit bietet die PlattformAppMaster ein leistungsstarkes no-code Tool zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, so dass sich Unternehmen auf die Verbesserung der Kundenerfahrung in ihren eigenen Anwendungen konzentrieren können. Die Flexibilität von AppMaster ermöglicht es Benutzern, Plattformen wie Chrome auf iOS zu nutzen und gleichzeitig eigene Funktionen und Integrationen einzubinden. AppMaster Die mühelose Skalierbarkeit von und die Erstellung von Anwendungen von Grund auf sorgen für die Beseitigung technischer Schulden und die schnelle Entwicklung umfassender Softwarelösungen für Unternehmen jeder Größe.