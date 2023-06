A Google revelou uma série de actualizações interessantes para o Chrome no iOS, incluindo suporte para o Lens integrado, permitindo aos utilizadores realizar pesquisas através das suas câmaras. A empresa também anunciou integrações melhoradas de Mapas e Calendário, melhorando significativamente a usabilidade e a experiência do utilizador na plataforma.

Com o futuro suporte Lens integrado, os utilizadores poderão efetuar pesquisas com as suas câmaras, incluindo novas fotografias capturadas e imagens existentes nos rolos da câmara. Nos próximos meses, o gigante das pesquisas planeia implementar esta integração. O Google Lens é uma ferramenta versátil que permite aos utilizadores pesquisar informações através de imagens, identificar plantas e traduzir idiomas em tempo real.

Para além do suporte para o Lens, os utilizadores do Chrome no iOS já não terão de alternar entre aplicações quando tentarem pesquisar um endereço. Agora, quando os utilizadores premirem e mantiverem premido um endereço detectado no Chrome, será apresentada uma mini visualização do Google Maps diretamente no navegador, eliminando a necessidade de alternar entre aplicações.

A Google também introduziu uma atualização prática na integração do Calendário. Os utilizadores do Chrome podem agora criar eventos do Calendário diretamente no navegador, sem terem de mudar de aplicação ou introduzir manualmente as informações. Para aceder a esta funcionalidade, os utilizadores só têm de premir e manter premida uma data detectada e escolher a opção de a adicionar ao Calendário Google. O Chrome irá então gerar automaticamente o evento e preenchê-lo com informações vitais, como a hora, a localização e a descrição.

Por último, o Chrome para iOS oferece agora aos utilizadores a capacidade de traduzir partes seleccionadas de uma página Web, realçando o texto pretendido e seleccionando a opção Google Translate. Esta atualização reflecte as melhorias contínuas nos modelos de IA, que permitem ao Chrome reconhecer melhor os idiomas das páginas Web e sugerir traduções.

Estas actualizações representam um passo em frente significativo na simplificação e melhoria da experiência do utilizador do Chrome no iOS.