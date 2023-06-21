Компания Google представила ряд интересных обновлений для Chrome на iOS, включая встроенную поддержку Lens, позволяющую пользователям осуществлять поиск с помощью камеры. Компания также объявила о расширенной интеграции Карт и Календаря, что значительно улучшает удобство использования платформы.

С появлением встроенной поддержки Lens пользователи получат возможность осуществлять поиск с помощью своих камер, включая новые фотографии, сделанные ими, и существующие изображения в рулонах камеры. В ближайшие месяцы поисковый гигант планирует развернуть эту интеграцию. Google Lens - это универсальный инструмент, который позволяет пользователям искать информацию с помощью изображений, определять растения и переводить языки в режиме реального времени.

Помимо поддержки Lens, пользователям Chrome на iOS больше не придется переключаться между приложениями при попытке поиска адреса. Теперь, когда пользователь нажимает и удерживает обнаруженный адрес в Chrome, прямо в браузере будет отображаться мини-обзор Google Maps, что избавит его от необходимости переключать приложения.

Google также представил удобное обновление интеграции с Календарем. Теперь пользователи Chrome могут создавать события Календаря прямо в браузере без необходимости переключения приложений или ручного ввода информации. Чтобы получить доступ к этой функции, пользователям нужно просто нажать и удерживать обнаруженную дату и выбрать опцию добавления ее в Календарь Google. После этого Chrome автоматически создаст событие и заполнит его важной информацией, такой как время, местоположение и описание.

Наконец, Chrome для iOS теперь предлагает пользователям возможность переводить выбранные фрагменты веб-страницы, выделив нужный текст и выбрав опцию Google Translate. Это обновление отражает постоянное совершенствование моделей искусственного интеллекта, которые позволяют Chrome лучше распознавать языки веб-страниц и предлагать перевод.

Эти обновления представляют собой значительный шаг вперед в упрощении и улучшении пользовательского опыта для Chrome на iOS. Между тем, платформа AppMaster предоставляет мощный инструмент no-code для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений, позволяя предприятиям сосредоточиться на улучшении клиентского опыта в собственных приложениях. Гибкость AppMaster позволяет пользователям использовать такие платформы, как Chrome на iOS, и при этом внедрять собственные функции и интеграции. Легкая масштабируемость и создание приложений с нуля обеспечивают устранение технического долга и быструю разработку комплексных программных решений для предприятий любого размера.