CheerpJ 3.0 apporte la puissance de Java aux navigateurs Web avec WebAssembly

Dans un bond en avant innovant, Leaning Technologies a présenté la dernière itération de son produit, CheerpJ 3.0. Cette machine virtuelle Java (JVM) mise à jour basée sur WebAssembly exploite la puissance du Web, permettant l'exécution d'applications Java étendues directement dans les navigateurs Web. L'annonce du 1er février a marqué un moment de transformation pour les développeurs qui s'appuient sur des applications Java robustes comme le célèbre IntelliJ IDEA et le jeu bien-aimé Minecraft.

Au-delà de l'ancienne version de CheerpJ 2.3, cette plate-forme de troisième génération marque une évolution significative, reflétant l'engagement Leaning Technologies' en faveur de l'innovation continue grâce aux informations tirées des efforts de l'entreprise et des commentaires de la communauté depuis le lancement du projet il y a sept ans. Semblable à leur autre projet, CheerpX, CheerpJ 3.0 renforce les arguments en faveur du rôle émergent de WebAssembly en tant que pilier du développement Web.

Outre la compilation du bytecode Java en JavaScript, une nouvelle fonctionnalité de CheerpJ 3.0 est l'inclusion d'une version complète et inchangée d'OpenJDK complétée par une couche système virtualisée fournissant des systèmes de fichiers virtuels et une prise en charge réseau via Tailscale - le tout pointant vers une exécution Java transparente dans -navigateur. La clé est désormais l'indépendance par rapport aux plugins ou à un composant serveur, le travail directement à partir des fichiers JAR d'origine et l'intégration transparente avec JavaScript.

Pour le moment, la prise en charge s'étend à Java 8, mais la conception stratégique de l'architecture ouvre la voie à de futures extensions pour inclure des versions Java LTS plus contemporaines, avec la prise en charge de Java 11 à l'horizon pour 2024. L'objectif est clair : atteindre la parité avec la dernière version de Java. Versions LTS, telles que l'actuel JDK 21.

