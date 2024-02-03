CheerpJ 3.0, WebAssembly ile Java'nın Gücünü Web Tarayıcılarına Getiriyor

Leaning Technologies, yenilikçi bir atılımla, ürünlerinin en son versiyonu olan CheerpJ 3.0 sundu. Bu güncellenmiş WebAssembly tabanlı Java Sanal Makinesi (JVM), web'in gücünden yararlanarak kapsamlı Java uygulamalarının doğrudan web tarayıcıları içerisinde çalıştırılmasına olanak tanır. 1 Şubat'taki duyuru, ünlü IntelliJ IDEA ve sevilen oyun Minecraft gibi güçlü Java uygulamalarına güvenen geliştiriciler için dönüştürücü bir anın sinyalini verdi.

Önceki CheerpJ 2.3 sürümünün ötesine geçen bu üçüncü nesil platform, projenin yedi yıl önceki başlangıcından bu yana hem kurumsal çabalardan hem de topluluk geri bildirimlerinden elde edilen içgörüler yoluyla Leaning Technologies' sürekli inovasyona olan bağlılığını yansıtan önemli bir evrime işaret ediyor. Diğer projeleri CheerpX'e benzer şekilde CheerpJ 3.0, WebAssembly'nin web geliştirmenin temel taşı olarak ortaya çıkan rolünü güçlendiriyor.

Java bayt kodunun JavaScript'te derlenmesinin yanı sıra, CheerpJ 3.0 yeni bir özelliği, OpenJDK'nın tam, değiştirilmemiş bir yapısının eklenmesi ve bunun da Tailscale aracılığıyla sanal dosya sistemleri ve ağ desteği sağlayan sanallaştırılmış bir sistem katmanıyla desteklenmesidir; bunların tümü Java'nın sorunsuz bir şekilde çalıştırılmasına işaret etmektedir. -tarayıcı. Artık önemli olan, eklentilerden veya sunucu bileşenlerinden bağımsız olmak, doğrudan orijinal JAR dosyalarından çalışmak ve JavaScript ile kusursuz entegrasyondur.

Şu anda destek Java 8'i de kapsıyor ancak mimarinin stratejik tasarımı, 2024 için ufukta Java 11 desteğiyle daha çağdaş Java LTS sürümlerini kapsayacak gelecekteki genişletmelerin yolunu açıyor. Açık bir oyun sonu var: En son Java ile eşitliğe ulaşmak Mevcut JDK 21 gibi LTS sürümleri.

no-code platformların gücüyle son gelişmeler konusunda AppMaster da çığır açan bir yaklaşım sunuyor. no-code bir çözüm olan AppMaster, görsel programlama yoluyla arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına olanak sağlayarak geliştirme sürecini radikal bir şekilde hızlandırır. AppMaster ile geliştiriciler, iş mantığını ve veritabanı şemalarını, geleneksel zaman ve maliyetten çok daha kısa sürede, özel yazılımlara rakip olabilecek uygulamalara dahil edebilirler.