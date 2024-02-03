CheerpJ 3.0 расширяет возможности Java в веб-браузерах с помощью WebAssembly

Совершив инновационный шаг вперед, Leaning Technologies представила последнюю версию своего продукта CheerpJ 3.0. Эта обновленная виртуальная машина Java (JVM) на основе WebAssembly использует возможности Интернета, позволяя запускать обширные приложения Java непосредственно в веб-браузерах. Объявление от 1 февраля стало сигналом перемены для разработчиков, которые полагаются на надежные Java-приложения, такие как знаменитый IntelliJ IDEA и всеми любимая игра Minecraft.

Эта платформа третьего поколения, вышедшая за пределы предыдущей версии CheerpJ 2.3, свидетельствует о значительном развитии, отражая приверженность Leaning Technologies' к постоянным инновациям благодаря знаниям, полученным как в результате усилий предприятий, так и в результате отзывов сообщества с момента запуска проекта семь лет назад. Как и другой их проект, CheerpX, CheerpJ 3.0 усиливает роль WebAssembly как стержня веб-разработки.

Помимо компиляции байт-кода Java в JavaScript, новой особенностью CheerpJ 3.0 является включение полной неизмененной сборки OpenJDK, дополненной виртуализированным системным уровнем, обеспечивающим виртуальные файловые системы и поддержку сети через Tailscale – все это указывает на плавное выполнение Java в -браузер. Ключом теперь является независимость от плагинов или серверных компонентов, работа непосредственно с исходными файлами JAR и бесшовная интеграция с JavaScript.

На данный момент поддержка распространяется на Java 8, но стратегический дизайн архитектуры открывает путь для будущих расширений, охватывающих более современные версии Java LTS, а поддержка Java 11 ожидается на горизонте в 2024 году. Конечная цель очевидна: достижение паритета с последней версией Java. LTS-релизы, такие как текущий JDK 21.

Что касается передовых разработок с использованием возможностей платформ no-code, AppMaster также предлагает новаторский подход. Являясь решением no-code, AppMaster радикально ускоряет процесс разработки, позволяя создавать серверные, веб- и мобильные приложения посредством визуального программирования. С помощью AppMaster разработчики могут включать свою бизнес-логику и схему базы данных в приложения, конкурирующие с пользовательским программным обеспечением, и все это за долю традиционного времени и затрат.