CheerpJ 3.0 يجلب قوة Java إلى متصفحات الويب باستخدام WebAssembly

في قفزة مبتكرة إلى الأمام، قدمت Leaning Technologies أحدث إصدار لمنتجها، CheerpJ 3.0. يعمل جهاز Java Virtual Machine (JVM) المحدث والمعتمد على WebAssembly على استغلال قوة الويب، مما يتيح تشغيل تطبيقات Java الموسعة مباشرة داخل متصفحات الويب. كان الإعلان في الأول من فبراير بمثابة لحظة تحول للمطورين الذين يعتمدون على تطبيقات Java القوية مثل IntelliJ IDEA الشهير واللعبة المحبوبة Minecraft.

وبعيدًا عن إصدار CheerpJ 2.3 السابق، تشير منصة الجيل الثالث هذه إلى تطور كبير، مما يعكس التزام Leaning Technologies' بالابتكار المستمر من خلال الأفكار المكتسبة من مساعي المؤسسة وتعليقات المجتمع منذ بداية المشروع قبل سبع سنوات. على غرار مشروعهم الآخر، CheerpX، يعزز CheerpJ 3.0 دور WebAssembly الناشئ كمحور أساسي لتطوير الويب.

بصرف النظر عن تجميع Java bytecode في JavaScript، هناك ميزة جديدة في CheerpJ 3.0 وهي تضمين بنية كاملة وغير معدلة من OpenJDK تكملها طبقة نظام افتراضية توفر أنظمة ملفات افتراضية ودعم الشبكة عبر Tailscale - كل ذلك يشير إلى تنفيذ Java السلس في -المتصفح. المفتاح الآن هو الاستقلال عن المكونات الإضافية أو مكون الخادم، والعمل مباشرة من ملفات JAR الأصلية، والتكامل السلس مع JavaScript.

في الوقت الحالي، يمتد الدعم إلى Java 8، لكن التصميم الاستراتيجي للبنية يمهد الطريق للتوسعات المستقبلية لتشمل إصدارات Java LTS أكثر حداثة، مع دعم Java 11 في الأفق لعام 2024. هناك نهاية واضحة: تحقيق التكافؤ مع أحدث إصدار من Java إصدارات LTS، مثل JDK 21 الحالي.

وفيما يتعلق بموضوع التطورات المتطورة مع قوة المنصات no-code ، يوفر AppMaster أيضًا نهجًا رائدًا. باعتباره حلًا no-code ، يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير بشكل جذري من خلال تمكين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال البرمجة المرئية. باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين دمج منطق أعمالهم ومخطط قاعدة البيانات في التطبيقات التي تنافس البرامج المخصصة، كل ذلك في جزء صغير من الوقت والتكلفة التقليديين.