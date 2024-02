CheerpJ 3.0 traz o poder do Java para navegadores da Web com WebAssembly

Em um salto inovador, Leaning Technologies apresentou a mais recente iteração de seu produto, CheerpJ 3.0. Esta Java Virtual Machine (JVM) atualizada baseada em WebAssembly aproveita o poder da web, permitindo a execução de aplicativos Java expansivos diretamente em navegadores da web. O anúncio de 1º de fevereiro sinalizou um momento transformador para desenvolvedores que dependem de aplicativos Java robustos, como o renomado IntelliJ IDEA e o querido jogo Minecraft.

Indo além da versão anterior do CheerpJ 2.3, esta plataforma de terceira geração sinaliza uma evolução significativa, refletindo o compromisso Leaning Technologies' com a inovação contínua por meio de insights obtidos tanto dos esforços empresariais quanto do feedback da comunidade desde o início do projeto, há sete anos. Semelhante ao seu outro projeto, CheerpX, CheerpJ 3.0 fortalece o argumento do papel emergente do WebAssembly como um eixo de desenvolvimento web.

Além da compilação do bytecode Java em JavaScript, um novo recurso do CheerpJ 3.0 é a inclusão de uma versão completa e inalterada do OpenJDK, complementada por uma camada de sistema virtualizado que fornece sistemas de arquivos virtuais e suporte de rede via Tailscale – tudo apontando para uma execução Java perfeita em -navegador. O principal agora é a independência de plug-ins ou componentes de servidor, trabalhando diretamente a partir de arquivos JAR originais e integração perfeita com JavaScript.

No momento, o suporte se estende ao Java 8, mas o design estratégico da arquitetura abre caminho para futuras expansões para abraçar versões mais contemporâneas do Java LTS, com suporte ao Java 11 no horizonte para 2024. Há um objetivo claro: alcançar a paridade com o Java mais recente Versões LTS, como o atual JDK 21.

