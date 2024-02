CheerpJ 3.0 porta la potenza di Java ai browser Web con WebAssembly

Con un balzo in avanti innovativo, Leaning Technologies ha presentato l'ultima iterazione del loro prodotto, CheerpJ 3.0. Questa Java Virtual Machine (JVM) aggiornata basata su WebAssembly sfrutta la potenza del web, consentendo l'esecuzione di estese applicazioni Java direttamente all'interno dei browser web. L'annuncio del 1° febbraio ha segnato un momento di trasformazione per gli sviluppatori che si affidano a robuste applicazioni Java come la rinomata IntelliJ IDEA e l'amato gioco Minecraft.

Andando oltre la versione precedente di CheerpJ 2.3, questa piattaforma di terza generazione segnala un'evoluzione significativa, riflettendo l'impegno Leaning Technologies' per l'innovazione continua attraverso le intuizioni ottenute sia dagli sforzi aziendali che dal feedback della comunità sin dall'inizio del progetto sette anni fa. Similmente all'altro loro progetto, CheerpX, CheerpJ 3.0 rafforza la tesi del ruolo emergente di WebAssembly come fulcro dello sviluppo web.

Oltre alla compilazione del bytecode Java in JavaScript, una nuova funzionalità di CheerpJ 3.0 è l'inclusione di una build completa e inalterata di OpenJDK integrata da uno strato di sistema virtualizzato che fornisce file system virtuali e supporto di rete tramite Tailscale, il tutto puntando verso un'esecuzione Java senza soluzione di continuità in Java. -browser. La chiave ora è l'indipendenza dai plugin o da un componente server, il funzionamento direttamente dai file JAR originali e l'integrazione perfetta con JavaScript.

Al momento, il supporto si estende a Java 8, ma il design strategico dell'architettura apre la strada a future espansioni per abbracciare versioni Java LTS più contemporanee, con il supporto Java 11 all'orizzonte per il 2024. C'è un chiaro obiettivo finale: raggiungere la parità con l'ultima versione Java Versioni LTS, come l'attuale JDK 21.

