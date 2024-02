CheerpJ 3.0 brengt de kracht van Java naar webbrowsers met WebAssembly

In een innovatieve sprong voorwaarts heeft Leaning Technologies de nieuwste versie van hun product gepresenteerd, CheerpJ 3.0. Deze bijgewerkte, op WebAssembly gebaseerde Java Virtual Machine (JVM) maakt gebruik van de kracht van het internet, waardoor uitgebreide Java-applicaties rechtstreeks in webbrowsers kunnen worden uitgevoerd. De aankondiging op 1 februari markeerde een transformerend moment voor ontwikkelaars die vertrouwen op robuuste Java-applicaties zoals het gerenommeerde IntelliJ IDEA en het geliefde spel Minecraft.

Dit platform van de derde generatie gaat verder dan de voormalige CheerpJ 2.3-release en signaleert een significante evolutie, die de toewijding Leaning Technologies' aan voortdurende innovatie weerspiegelt door middel van inzichten die zijn verkregen uit zowel bedrijfsinspanningen als feedback van de gemeenschap sinds de start van het project zeven jaar geleden. Net als hun andere project, CheerpX, versterkt CheerpJ 3.0 de opkomende rol van WebAssembly als spil in webontwikkeling.

Afgezien van de compilatie van Java-bytecode in JavaScript, is een nieuwe functie in CheerpJ 3.0 de opname van een volledige, ongewijzigde build van OpenJDK, aangevuld met een gevirtualiseerde systeemlaag die virtuele bestandssystemen en netwerkondersteuning biedt via Tailscale – allemaal wijzend op een naadloze Java-uitvoering in JavaScript. -browser. Het belangrijkste is nu de onafhankelijkheid van plug-ins of een servercomponent, die rechtstreeks vanuit originele JAR-bestanden werkt, en een naadloze integratie met JavaScript.

Op dit moment strekt de ondersteuning zich uit tot Java 8, maar het strategische ontwerp van de architectuur maakt de weg vrij voor toekomstige uitbreidingen om meer hedendaagse Java LTS-versies te omarmen, met ondersteuning voor Java 11 in het verschiet voor 2024. Er is een duidelijk eindspel: het bereiken van pariteit met de nieuwste Java LTS-releases, zoals de huidige JDK 21.

