CheerpJ 3.0 通过 WebAssembly 将 Java 的强大功能引入 Web 浏览器

Leaning Technologies推出了其产品的最新版本CheerpJ 3.0 ，这是一次创新性的飞跃。这个更新的基于 WebAssembly 的 Java 虚拟机 (JVM) 利用了 Web 的力量，可以直接在 Web 浏览器中运行扩展的 Java 应用程序。 2 月 1 日的公告对于依赖强大的 Java 应用程序（例如著名的 IntelliJ IDEA 和深受喜爱的游戏 Minecraft）的开发人员来说标志着一个变革时刻。

这个第三代平台超越了之前的 CheerpJ 2.3 版本，标志着一次重大演变，反映了Leaning Technologies'自七年前项目启动以来通过从企业努力和社区反馈中获得的见解来不断创新的承诺。与他们的其他项目 CheerpX 类似， CheerpJ 3.0强化了 WebAssembly 作为 Web 开发关键的新兴角色。

除了将 Java 字节码编译为 JavaScript 之外， CheerpJ 3.0的一项新颖功能是包含完整的、未更改的 OpenJDK 构建，并辅以虚拟化系统层，通过 Tailscale 提供虚拟文件系统和网络支持 - 所有这些都指向无缝 Java 执行- 浏览器。现在的关键是独立于插件或服务器组件、直接从原始 JAR 文件工作以及与 JavaScript 无缝集成。

目前，支持扩展到 Java 8，但该架构的战略设计为未来的扩展铺平了道路，以拥抱更现代的 Java LTS 版本，Java 11 支持即将在 2024 年实现。有一个明确的结局：实现与最新 Java 的同等水平LTS 版本，例如当前的 JDK 21。

在利用no-code平台的力量进行尖端开发的主题上， AppMaster还提供了一种突破性的方法。作为一种no-code解决方案， AppMaster通过可视化编程创建后端、Web 和移动应用程序，从根本上加快了开发过程。借助AppMaster ，开发人员可以将其业务逻辑和数据库架构合并到可与定制软件相媲美的应用程序中，而所有这些都只需传统时间和成本的一小部分。