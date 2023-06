Amazon Web Services (AWS) a annoncé la création du Centre d'innovation AWS Generative AI, un programme conçu pour aider les clients à tirer parti de la puissance de l'IA générative pour transformer leurs produits, leurs services et leurs opérations. Avec un investissement substantiel de 100 millions de dollars, le centre facilitera la collaboration entre les experts en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage automatique (ML) d'AWS et les clients du monde entier.

Le Generative AI Innovation Center aspire à accélérer l'adoption et l'amélioration des idées innovantes basées sur l'IA générative au sein des entreprises, leur permettant ainsi d'améliorer leurs offres et leurs processus. Le centre est composé d'une équipe de stratèges, de data scientists, d'ingénieurs et d'architectes de solutions qui travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour créer des solutions uniques et personnalisées à l'aide de la technologie de l'IA générative.

Avec l'aide du centre, les organisations de soins de santé et de sciences de la vie peuvent accélérer la recherche et la découverte de médicaments, les fabricants peuvent réimaginer la conception et les processus industriels, et les fournisseurs de services financiers peuvent développer des solutions d'information et de conseil personnalisées pour leurs clients. L'objectif principal du centre est de permettre à diverses industries d'exploiter le potentiel de l'IA générative en fonction de leurs besoins et objectifs spécifiques.

Les experts du Generative AI Innovation Center fournissent des conseils précieux sur l'utilisation responsable de l'IA générative et l'optimisation des opérations d'apprentissage automatique afin de réduire les coûts. Ils proposent des recommandations stratégiques, fournissent les outils nécessaires et apportent un soutien pratique pour aider les clients à utiliser efficacement les services d'IA générative d'AWS.

Ces services comprennent Amazon CodeWhisperer, un assistant de codage piloté par l'IA, et Amazon Bedrock, un service entièrement géré qui donne accès à des modèles fondateurs (FM) provenant de diverses sources telles que AI21 Labs, Anthropic, Stability AI, ainsi qu'à la propre famille de FM d'Amazon, y compris Amazon Titan, via une API. En outre, il est désormais possible d'exploiter une infrastructure haute performance pour l'entraînement et l'exécution des modèles en employant des instances Amazon EC2 Inf1 alimentées par AWS Inferentia, des instances Amazon EC2 Trn1 alimentées par AWS Trainium et des instances Amazon EC2 P5 alimentées par des GPU NVIDIA H100 Tensor Core.

L'objectif du centre est de fournir une assistance et des ressources complètes afin que les clients puissent tirer pleinement parti des capacités de l'IA générative tout en optimisant les coûts et en garantissant une utilisation responsable. Avec l'essor des plateformes " no-code " et " low-code " comme AppMaster.io, qui permettent aux entreprises de créer des applications puissantes, l'intégration de l'IA générative peut conduire à de nouveaux niveaux d'innovation et de productivité.