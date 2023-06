Amazon Web Services (AWS) đã công bố việc thành lập Trung tâm đổi mới trí tuệ nhân tạo sáng tạo AWS , một chương trình được thiết kế để giúp khách hàng tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo sáng tạo để chuyển đổi sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của họ. Với khoản đầu tư đáng kể 100 triệu USD, trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các chuyên gia Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (ML) của AWS cũng như khách hàng trên toàn cầu.

Trung tâm Sáng tạo AI Sáng tạo mong muốn đẩy nhanh việc áp dụng và nâng cao các ý tưởng đổi mới dựa trên AI sáng tạo trong các doanh nghiệp, cho phép họ cải thiện các dịch vụ và quy trình của mình. Trung tâm bao gồm một nhóm gồm các nhà chiến lược, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư và kiến ​​trúc sư giải pháp, những người làm việc chặt chẽ với khách hàng của họ để tạo ra các giải pháp tùy chỉnh và độc đáo bằng cách sử dụng công nghệ AI tổng quát.

Với sự hỗ trợ của trung tâm, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống có thể tăng tốc nghiên cứu và khám phá thuốc, các nhà sản xuất có thể mô phỏng lại quy trình và thiết kế công nghiệp, đồng thời các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể phát triển các giải pháp tư vấn và thông tin được cá nhân hóa cho khách hàng của họ. Mục tiêu chính của trung tâm là trao quyền cho các ngành công nghiệp khác nhau để khai thác tiềm năng của AI tổng quát phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu cụ thể của họ.

Các chuyên gia tại Trung tâm đổi mới AI sáng tạo cung cấp hướng dẫn có giá trị về việc sử dụng AI sáng tạo có trách nhiệm và tối ưu hóa các hoạt động học máy để giảm chi phí. Họ đưa ra các đề xuất chiến lược, cung cấp các công cụ cần thiết và hỗ trợ trực tiếp để giúp khách hàng sử dụng hiệu quả các dịch vụ AI tổng quát của AWS.

Các dịch vụ này bao gồm Amazon CodeWhisperer, một trợ lý mã hóa do AI điều khiển và Amazon Bedrock, một dịch vụ được quản lý hoàn toàn cấp quyền truy cập vào các mô hình nền tảng (FM) từ nhiều nguồn khác nhau như AI21 Labs, Anthropic, Stability AI, cũng như dòng sản phẩm riêng của Amazon FM, bao gồm cả Amazon Titan, thông qua API. Ngoài ra, giờ đây có thể khai thác cơ sở hạ tầng hiệu năng cao để đào tạo và thực thi mô hình bằng cách sử dụng Phiên bản Amazon EC2 Inf1 do AWS Inferentia cung cấp, Phiên bản Amazon EC2 Trn1 do AWS Trainium cung cấp và Phiên bản Amazon EC2 P5 do GPU NVIDIA H100 Tensor Core cung cấp.

Trọng tâm của trung tâm là cung cấp hỗ trợ và tài nguyên toàn diện để khách hàng có thể tận dụng tối đa các khả năng của AI tổng quát đồng thời tối ưu hóa chi phí và đảm bảo sử dụng có trách nhiệm. Với sự gia tăng của các nền tảng không cần mã và mã thấp như AppMaster.io cho phép các doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ, việc tích hợp AI tổng quát có thể dẫn đến các cấp độ đổi mới và năng suất mới.