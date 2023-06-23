Amazon Web Services (AWS) 日前宣布成立AWS生成性人工智能创新中心，该计划旨在帮助客户利用生成性人工智能的力量来改造他们的产品、服务和运营。凭借1亿美元的巨额投资，该中心将促进AWS的人工智能（AI）和机器学习（ML）专家与全球客户之间的合作。

生成式人工智能创新中心希望在企业内部加速采用和加强生成式人工智能驱动的创新理念，使他们能够改善其产品和流程。该中心由战略家、数据科学家、工程师和解决方案架构师组成，他们与客户密切合作，利用生成性人工智能技术创建独特和定制的解决方案。

在该中心的协助下，医疗保健和生命科学组织可以加速药物研究和发现，制造商可以重新想象工业设计和流程，金融服务提供商可以为其客户开发个性化的信息和咨询解决方案。该中心的主要目标是使各行业能够利用生成性人工智能的潜力，为他们的具体要求和目标量身定做。

生成性人工智能创新中心的专家在负责任地使用生成性人工智能和优化机器学习操作以降低成本方面提供宝贵的指导。他们提供战略建议，提供必要的工具，并给予实践支持，以帮助客户有效地利用AWS生成性人工智能服务。

这些服务包括亚马逊CodeWhisperer，一个人工智能驱动的编码助手，以及亚马逊Bedrock，一个完全管理的服务，通过API授予访问来自不同来源的基础模型（FMs），如AI21实验室、Anthropic、Stability AI，以及亚马逊自己的FMs系列，包括亚马逊Titan，。此外，通过采用AWS Inferentia驱动的亚马逊EC2 Inf1实例、AWS Trainium驱动的亚马逊EC2 Trn1实例以及由英伟达H100 Tensor Core GPU驱动的亚马逊EC2 P5实例，现在有可能利用高性能基础设施进行模型训练和执行。

该中心的重点是提供全面的支持和资源，使客户能够充分利用生成性人工智能的能力，同时优化成本并确保负责任的使用。随着AppMaster.io等无代码和低代码平台的兴起，使企业能够创建强大的应用程序，集成生成性人工智能可以带来新的创新和生产力水平。