أعلنت Amazon Web Services (AWS) عن إنشاء AWS Generative AI Innovation Center ، وهو برنامج مصمم لمساعدة العملاء على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل منتجاتهم وخدماتهم وعملياتهم. باستثمارات كبيرة تبلغ 100 مليون دولار ، سيسهل المركز التعاون بين خبراء الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) التابعين لـ AWS والعملاء في جميع أنحاء العالم.

يطمح مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تسريع تبني وتعزيز الأفكار المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي داخل الشركات ، وتمكينها من تحسين عروضها وعملياتها. يتكون المركز من فريق من الاستراتيجيين وعلماء البيانات والمهندسين ومهندسي الحلول الذين يعملون بشكل وثيق مع عملائهم لإنشاء حلول فريدة ومخصصة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية.

بمساعدة المركز ، يمكن لمنظمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة تسريع البحث عن الأدوية واكتشافها ، ويمكن للمصنعين إعادة تصور التصميم والعمليات الصناعية ، ويمكن لمقدمي الخدمات المالية تطوير معلومات شخصية وحلول استشارية لعملائهم. الهدف الأساسي للمركز هو تمكين الصناعات المختلفة لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية المصممة وفقًا لمتطلباتها وأهدافها المحددة.

يقدم الخبراء في مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي التوليدي إرشادات قيمة حول التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحسين عمليات التعلم الآلي لتقليل التكاليف. إنهم يقدمون توصيات إستراتيجية ، ويقدمون الأدوات اللازمة ، ويقدمون الدعم العملي لمساعدة العملاء على استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المولدة من AWS بشكل فعال.

تشمل هذه الخدمات Amazon CodeWhisperer ، وهو مساعد ترميز مدفوع بالذكاء الاصطناعي ، و Amazon Bedrock ، وهي خدمة مُدارة بالكامل تمنح الوصول إلى النماذج التأسيسية (FMs) من مصادر مختلفة مثل AI21 Labs و Anthropic و Stability AI ، بالإضافة إلى عائلة Amazon الخاصة. FMs ، بما في ذلك Amazon Titan ، عبر واجهة برمجة التطبيقات. علاوة على ذلك ، أصبح من الممكن الآن تسخير البنية التحتية عالية الأداء للتدريب على النموذج والتنفيذ من خلال استخدام مثيلات Amazon EC2 Inf1 التي تعمل بنظام AWS Inferentia ، ومثيلات Amazon EC2 Trn1 المدعومة من AWS Trainium ، ومثيلات Amazon EC2 P5 المدعومة من NVIDIA H100 Tensor Core GPUs.

ينصب تركيز المركز على تقديم الدعم والموارد الشاملة حتى يتمكن العملاء من الاستفادة بشكل كامل من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية مع تحسين التكاليف وضمان الاستخدام المسؤول. مع ظهور الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات منخفضة التعليمات البرمجية مثل AppMaster.io التي تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات قوية ، يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستويات جديدة من الابتكار والإنتاجية.