Amazon Web Services (AWS) объявила о создании инновационного центра AWS Generative AI Innovation Center- программы, призванной помочь клиентам использовать возможности генеративного искусственного интеллекта для преобразования своих продуктов, услуг и операций. Благодаря значительным инвестициям в размере 100 миллионов долларов США, центр будет способствовать сотрудничеству между экспертами AWS в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) и клиентами по всему миру.

Инновационный центр генеративного ИИ стремится ускорить внедрение и развитие инновационных идей, основанных на генеративном ИИ, в компаниях, позволяя им улучшить свои предложения и процессы. Центр состоит из команды стратегов, специалистов по анализу данных, инженеров и архитекторов решений, которые тесно сотрудничают со своими клиентами для создания уникальных и индивидуальных решений с использованием технологии генеративного ИИ.

С помощью центра организации здравоохранения и науки о жизни могут ускорить исследования и открытие лекарств, производители - переосмыслить промышленный дизайн и процессы, а поставщики финансовых услуг - разработать персонализированные информационные и консультационные решения для своих клиентов. Основная цель центра - дать возможность различным отраслям использовать потенциал генеративного ИИ с учетом их конкретных требований и задач.

Эксперты Инновационного центра генеративного ИИ предоставляют ценные рекомендации по ответственному использованию генеративного ИИ и оптимизации операций машинного обучения для снижения затрат. Они предлагают стратегические рекомендации, предоставляют необходимые инструменты и оказывают практическую поддержку, чтобы помочь клиентам эффективно использовать сервисы генеративного ИИ AWS.

Эти сервисы включают Amazon CodeWhisperer, помощник по кодированию на основе ИИ, и Amazon Bedrock, полностью управляемый сервис, предоставляющий доступ к фундаментальным моделям (FM) из различных источников, таких как AI21 Labs, Anthropic, Stability AI, а также к собственному семейству FM, включая Amazon Titan, через API. Кроме того, теперь можно использовать высокопроизводительную инфраструктуру для обучения и выполнения моделей, используя инстансы Amazon EC2 Inf1 на базе AWS Inferentia, инстансы Amazon EC2 Trn1 на базе AWS Trainium и инстансы Amazon EC2 P5 на базе GPU NVIDIA H100 Tensor Core.

Центр сосредоточен на предоставлении всесторонней поддержки и ресурсов, чтобы клиенты могли в полной мере использовать возможности генеративного ИИ, оптимизируя затраты и обеспечивая ответственное использование. С ростом числа платформ no-code и low-code, таких как AppMaster.io, позволяющих компаниям создавать мощные приложения, интеграция генеративного ИИ может привести к новым уровням инноваций и продуктивности.