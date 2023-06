Amazon Web Services (AWS) heeft de oprichting aangekondigd van het AWS Generative AI Innovation Center, een programma dat is ontworpen om klanten te helpen de kracht van generatieve AI te gebruiken om hun producten, diensten en activiteiten te transformeren. Met een substantiële investering van 100 miljoen dollar zal het centrum de samenwerking bevorderen tussen AWS's Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) experts en klanten over de hele wereld.

Het Generative AI Innovation Center heeft als doel de invoering en verbetering van generatieve AI-gedreven innovatieve ideeën binnen bedrijven te versnellen, zodat ze hun aanbod en processen kunnen verbeteren. Het centrum bestaat uit een team van strategen, datawetenschappers, ingenieurs en oplossingsarchitecten die nauw samenwerken met hun klanten om unieke en op maat gemaakte oplossingen te creëren met behulp van generatieve AI-technologie.

Met de hulp van het centrum kunnen organisaties in de gezondheidszorg en biowetenschappen het onderzoek naar en de ontdekking van medicijnen versnellen, kunnen fabrikanten industriële ontwerpen en processen opnieuw vormgeven en kunnen financiële dienstverleners gepersonaliseerde informatie- en adviesoplossingen voor hun klanten ontwikkelen. Het primaire doel van het centrum is om verschillende industrieën in staat te stellen het potentieel van generatieve AI te benutten, aangepast aan hun specifieke eisen en doelstellingen.

Experts van het Generative AI Innovation Center bieden waardevolle begeleiding bij de verantwoorde inzet van generatieve AI en de optimalisatie van machine learning-activiteiten om kosten te besparen. Ze bieden strategische aanbevelingen, leveren de benodigde tools en geven praktische ondersteuning om klanten te helpen AWS generatieve AI-diensten effectief te gebruiken.

Deze diensten omvatten Amazon CodeWhisperer, een AI-gestuurde codeerassistent, en Amazon Bedrock, een volledig beheerde dienst die via een API toegang biedt tot fundamentele modellen (FM's) van verschillende bronnen, zoals AI21 Labs, Anthropic, Stability AI en Amazons eigen familie van FM's, waaronder Amazon Titan. Bovendien is het nu mogelijk om gebruik te maken van krachtige infrastructuur voor modeltraining en -uitvoering door gebruik te maken van AWS Inferentia-powered Amazon EC2 Inf1 Instances, AWS Trainium-powered Amazon EC2 Trn1 Instances en Amazon EC2 P5 instances aangedreven door NVIDIA H100 Tensor Core GPU's.

Het centrum richt zich op het leveren van uitgebreide ondersteuning en middelen, zodat klanten volledig kunnen profiteren van de mogelijkheden van generatieve AI, terwijl de kosten worden geoptimaliseerd en een verantwoord gebruik wordt gewaarborgd. Met de opkomst van no-code en low-code platforms zoals AppMaster.io die bedrijven in staat stellen om krachtige applicaties te maken, kan de integratie van generatieve AI leiden tot nieuwe niveaus van innovatie en productiviteit.