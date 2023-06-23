Amazon Web Services (AWS) müşterilerin ürünlerini, hizmetlerini ve operasyonlarını dönüştürmek için üretken yapay zekanın gücünden yararlanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir program olan AWS Üretken Yapay Zeka İnovasyon Merkezi'nin kurulduğunu duyurdu. 100 milyon dolarlık önemli bir yatırımla merkez, AWS'nin Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) uzmanları ile dünyanın dört bir yanındaki müşterileri arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak.

Üretken Yapay Zeka İnovasyon Merkezi, işletmelerde üretken yapay zeka odaklı yenilikçi fikirlerin benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlayarak, onların tekliflerini ve süreçlerini geliştirmelerini sağlar. Merkez, üretken AI teknolojisini kullanarak benzersiz ve özelleştirilmiş çözümler oluşturmak için müşterileriyle yakın bir şekilde çalışan stratejistler, veri bilimcileri, mühendisler ve çözüm mimarlarından oluşan bir ekipten oluşuyor.

Merkezin yardımıyla sağlık ve yaşam bilimleri kuruluşları ilaç araştırma ve keşfini hızlandırabilir, üreticiler endüstriyel tasarım ve süreçleri yeniden tasarlayabilir ve finansal hizmet sağlayıcılar müşterileri için kişiselleştirilmiş bilgi ve danışmanlık çözümleri geliştirebilir. Merkezin birincil amacı, çeşitli sektörleri kendi özel gereksinimlerine ve hedeflerine göre uyarlanmış üretken yapay zekanın potansiyelinden yararlanma konusunda güçlendirmektir.

Üretken Yapay Zeka İnovasyon Merkezindeki uzmanlar, üretken yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılması ve maliyetleri azaltmak için makine öğrenimi operasyonlarının optimizasyonu hakkında değerli rehberlik sağlar. Stratejik öneriler sunar, gerekli araçları sağlar ve müşterilerin AWS üretken yapay zeka hizmetlerini etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için uygulamalı destek sağlarlar.

Bu hizmetler arasında yapay zeka odaklı bir kodlama asistanı olan Amazon CodeWhisperer ve AI21 Labs, Anthropic, Stability AI ve Amazon'un kendi ailesi gibi çeşitli kaynaklardan temel modellere (FM'ler) erişim sağlayan tam olarak yönetilen bir hizmet olan Amazon Bedrock yer alır. Bir API aracılığıyla Amazon Titan dahil olmak üzere FM'ler. Ayrıca, AWS Inferentia destekli Amazon EC2 Inf1 Bulut Sunucuları, AWS Trainium destekli Amazon EC2 Trn1 Bulut Sunucuları ve NVIDIA H100 Tensor Core GPU'ları tarafından desteklenen Amazon EC2 P5 bulut sunucuları kullanılarak model eğitimi ve yürütme için yüksek performanslı altyapıdan yararlanmak artık mümkün.

Merkezin odak noktası, müşterilerin maliyetleri optimize ederken ve sorumlu kullanım sağlarken üretici yapay zekanın yeteneklerinden tam olarak yararlanabilmesi için kapsamlı destek ve kaynaklar sağlamaya odaklanıyor. İşletmelerin güçlü uygulamalar oluşturmasını sağlayan AppMaster.io gibi kodsuz ve düşük kodlu platformların yükselişiyle, üretken yapay zekayı entegre etmek, yeni yenilik ve üretkenlik seviyelerine yol açabilir.