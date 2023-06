Amazon Web Services (AWS) anunciou a criação do AWS Generative AI Innovation Center, um programa projetado para ajudar os clientes a aproveitar o poder da IA generativa para transformar seus produtos, serviços e operações. Com um investimento substancial de US$ 100 milhões, o centro facilitará a colaboração entre os especialistas em Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) da AWS e os clientes em todo o mundo.

O Generative AI Innovation Center aspira a acelerar a adoção e o reforço de ideias inovadoras orientadas para a IA generativa nas empresas, permitindo-lhes melhorar as suas ofertas e processos. O centro é composto por uma equipa de estrategas, cientistas de dados, engenheiros e arquitectos de soluções que trabalham em estreita colaboração com os seus clientes para criar soluções únicas e personalizadas utilizando tecnologia de IA generativa.

Com a ajuda do centro, as organizações de cuidados de saúde e ciências da vida podem acelerar a investigação e a descoberta de medicamentos, os fabricantes podem reimaginar o design e os processos industriais e os prestadores de serviços financeiros podem desenvolver informações personalizadas e soluções de consultoria para os seus clientes. O principal objetivo do centro é capacitar várias indústrias para aproveitarem o potencial da IA generativa adaptada aos seus requisitos e objectivos específicos.

Os especialistas do Generative AI Innovation Center fornecem orientações valiosas sobre o emprego responsável da IA generativa e a otimização das operações de aprendizagem automática para reduzir os custos. Oferecem recomendações estratégicas, fornecem as ferramentas necessárias e dão apoio prático para ajudar os clientes a utilizar eficazmente os serviços de IA generativa da AWS.

Estes serviços incluem o Amazon CodeWhisperer, um assistente de codificação orientado para a IA, e o Amazon Bedrock, um serviço totalmente gerido que concede acesso a modelos fundamentais (FMs) de várias fontes, como AI21 Labs, Anthropic, Stability AI, bem como à própria família de FMs da Amazon, incluindo o Amazon Titan, através de uma API. Além disso, agora é possível aproveitar a infraestrutura de alto desempenho para treinamento e execução de modelos, empregando instâncias do Amazon EC2 Inf1 da AWS Inferentia, instâncias do Amazon EC2 Trn1 da AWS Trainium e instâncias do Amazon EC2 P5 alimentadas por GPUs NVIDIA H100 Tensor Core.

O foco do centro está em fornecer suporte e recursos abrangentes para que os clientes possam capitalizar totalmente os recursos da IA generativa, otimizando custos e garantindo o uso responsável. Com o aumento de plataformas sem código e de baixo código, como o AppMaster.io, permitindo que as empresas criem aplicações poderosas, a integração da IA generativa pode levar a novos níveis de inovação e produtividade.