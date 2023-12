Capsule propose une nouvelle approche de la conservation des actualités : une fusion de l'IA et de l'expertise humaine

Imaginez une plate-forme de lecture d'actualités qui fait plus que simplement regrouper des articles, presque comme un « Spotify pour l'actualité ». Capsule, une startup parisienne, a pour ambition de devenir précisément cela. Il s'agit d'une entreprise conçue pour révolutionner la façon dont les utilisateurs digèrent leurs événements quotidiens, en combinant Artificial Intelligence et l'expertise éditoriale humaine pour offrir une expérience de lecture d'actualités unique.

L'interface intuitive de Capsule crée une expérience similaire à la navigation sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok, présentant l'actualité dans une série de titres avec des images associées. Les utilisateurs peuvent parcourir les publications de diverses plateformes comme Twitter et LinkedIn, appuyer sur n'importe quel titre pour lire un résumé, puis visiter le site Web de la source pour consulter l'article complet s'ils le souhaitent.

Jérôme Boé et Arthur de Villemandy, co-fondateurs de la plateforme innovante, ont cherché à rendre plus accessible une information de qualité en faisant appel à une équipe de conservateurs humains. Ils ont également l'intention d'organiser des « playlists » d'actualités, en ajoutant des recommandations similaires à la manière dont Spotify organise la musique, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Commentant son projet, Boé a déclaré : « Capsule n'essaie pas d'être un autre agrégateur de type Google News, mais plus qu'un simple portail menant à une source. Nous approfondissons chaque sujet, croisons plusieurs sources et ajoutons des données supplémentaires. pour donner aux utilisateurs une image complète.

Grâce à la technologie de l’IA, Capsule distille l’essence et les idées essentielles d’un article, que l’équipe éditoriale enrichit ensuite par des recherches plus approfondies. La startup emploie une équipe dispersée dans le monde entier de lecteurs engagés qui servent de conservateurs et contribuent à de nouveaux contenus que l'IA conventionnelle ne peut pas réaliser. Cependant, l’accent est mis sur la qualité et la pertinence du contenu, ignorant intentionnellement des indicateurs tels que les partages sociaux ou les likes.

L'équipe interdisciplinaire qui comprend les conservateurs et l'équipe éditoriale de Capsule examine et vérifie soigneusement toutes les découvertes d'actualité avant de les présenter dans un format compact. Ce résumé quotidien de l'actualité comprend généralement 20 à 30 informations comprenant des actualités majeures, des tendances émergentes et d'autres signaux notables.

L'IA aide à organiser des actualités connexes sous chaque article, que les utilisateurs peuvent ensuite explorer pour élargir leur compréhension, leur offrant une expérience de lecture plus approfondie. Contrairement à plusieurs autres applications modernes de partage d'actualités, Capsule n'impose aucune restriction sur les sources d'actualités présentées dans son flux, avec actuellement plus de 400 sources exploitées.

Bien que la startup fonctionne actuellement via le bootstrapping, elle est en effet ouverte à un modèle économique freemium à l'avenir. Les fondateurs sont confiants dans leur proposition unique de plate-forme d'information et estiment qu'avec une expérience utilisateur appropriée et une popularité croissante, ils pourraient envisager ce modèle.

