Kapsül, Haber Seçme Konusunda Yeni Bir Yaklaşım Öneriyor: Yapay Zeka ve İnsan Uzmanlığının Birleşimi

Neredeyse 'Haberler için Spotify' gibi, makaleleri bir araya getirmekten daha fazlasını yapan bir haber okuma platformu hayal edin. Paris merkezli bir girişim olan Capsule, tam da bu noktaya gelmek için yola çıktı. Benzersiz bir haber okuma deneyimi sunmak için Artificial Intelligence ile insanın editoryal uzmanlığını birleştirerek, kullanıcıların günlük olayları sindirme biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir girişimdir.

Capsule'ün sezgisel arayüzü, haberleri ilgili görsellerle birlikte bir dizi başlık halinde sunarak TikTok gibi sosyal medya platformlarında gezinmeye benzer bir deneyim yaratıyor. Kullanıcılar, Twitter ve LinkedIn gibi çeşitli platformlardaki gönderilere göz atabilir, herhangi bir başlığa dokunarak özetini okuyabilir ve ardından isterlerse makalenin tamamı için kaynağın web sitesini ziyaret edebilirler.

Yenilikçi platformun kurucu ortakları Jérôme Boé ve Arthur de Villemandy, insan küratörlerden oluşan bir ekip kullanarak kaliteli haberleri daha erişilebilir hale getirmeye çalıştı. Ayrıca Spotify'ın müziği nasıl düzenlediğine benzer öneriler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirerek haber 'çalma listeleri' düzenlemeyi planlıyorlar.

Girişimi hakkında yorum yapan Boé şunları söyledi: "Capsule, Google Haberler tarzı bir toplayıcı olmaya çalışmıyor, yalnızca bir kaynağa yönlendiren bir portaldan daha fazlası olmaya çalışıyor. Her konuyu daha derinlemesine inceliyor, birden fazla kaynağa çapraz referans veriyor ve ekstra veriler ekliyoruz kullanıcılara kapsamlı bir resim sunmak."

Capsule, yapay zeka teknolojisini kullanarak bir makalenin temel özünü ve içgörülerini ayrıştırıyor ve editör ekibi daha sonra bunları daha fazla araştırmayla zenginleştiriyor. Başlangıç, küratör olarak görev yapan ve geleneksel yapay zekanın başaramayacağı yeni içeriklere katkıda bulunan, küresel olarak dağılmış, kararlı okuyuculardan oluşan bir ekip kullanıyor. Ancak odak noktası, sosyal paylaşımlar veya beğeniler gibi ölçümleri kasıtlı olarak göz ardı ederek içeriğin kalitesi ve alaka düzeyine odaklanıyor.

Küratörler ve Capsule'ün editör ekibinden oluşan disiplinler arası ekip, tüm haber bulgularını kompakt bir formatta sunmadan önce dikkatle inceliyor ve doğruluyor. Bu günlük haber özeti genellikle önemli haberler, ortaya çıkan trendler ve diğer önemli sinyallerden oluşan 20 ila 30 bilgi içerir.

Yapay zeka, her makalenin altındaki ilgili haber öykülerinin seçilmesine yardımcı oluyor; kullanıcılar daha sonra bunları keşfederek anlayışlarını genişletebiliyor ve onlara daha derinlemesine bir okuma deneyimi sunuyor. Diğer birçok modern haber paylaşım uygulamasının aksine, Capsule, şu anda 400'den fazla kaynaktan yararlanılarak, akışında öne çıkan haber kaynaklarına herhangi bir kısıtlama getirmiyor.

Startup şu anda önyükleme yoluyla faaliyet gösterse de gelecekte ücretsiz bir iş modeline de açık. Kurucular, benzersiz bir haber platformu önerisine güveniyorlar ve doğru kullanıcı deneyimi ve ilginin artmasıyla bu modeli değerlendirebileceklerine inanıyorlar.

Capsule gibi platformlar ve AppMaster'ın platformu gibi no-code çözümler, teknoloji inovasyonunun yeni dalgasını temsil ediyor. Bu çözümler, teknoloji dışı profesyonellerin ve içerik oluşturucuların, AppMaster, web ve mobil uygulamalar ve Capsule için haber okuma deneyimleri durumunda projelerini oluşturmalarına ve özelleştirmelerine olanak tanıyarak genel kullanıcı deneyimini artırır.