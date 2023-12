Capsule schlägt einen neuartigen Ansatz zur Nachrichtenkuration vor: eine Fusion von KI und menschlichem Fachwissen

Stellen Sie sich eine Plattform zum Lesen von Nachrichten vor, die mehr kann als nur Artikel zusammenzufassen, fast wie ein „Spotify for News“. Capsule, ein Pariser Startup, hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Es handelt sich um ein Projekt, das die Art und Weise revolutionieren soll, wie Benutzer ihre täglichen Ereignisse verarbeiten, indem es Artificial Intelligence und menschliches redaktionelles Fachwissen kombiniert, um ein einzigartiges Nachrichtenleseerlebnis zu bieten.

Die intuitive Benutzeroberfläche von Capsule bietet ein ähnliches Erlebnis wie das Surfen auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und präsentiert Nachrichten in einer Reihe von Schlagzeilen mit zugehörigen Bildern. Benutzer können Beiträge von verschiedenen Plattformen wie Twitter und LinkedIn durchsuchen, auf eine beliebige Überschrift tippen, um eine Zusammenfassung zu lesen, und dann bei Bedarf die Website der Quelle besuchen, um den vollständigen Artikel anzuzeigen.

Jérôme Boé und Arthur de Villemandy, Mitbegründer der innovativen Plattform, versuchten, hochwertige Nachrichten durch den Einsatz eines Teams menschlicher Kuratoren zugänglicher zu machen. Sie beabsichtigen auch, Nachrichten-Playlists zu organisieren und Empfehlungen hinzuzufügen, ähnlich wie Spotify Musik organisiert, um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Zu seinem Unterfangen sagte Boé: „Capsule versucht nicht, ein weiterer Aggregator im Stil von Google News zu sein, sondern mehr als nur ein Portal, das zu einer Quelle führt. Wir gehen tiefer in jedes Thema ein, vergleichen mehrere Quellen mit Querverweisen und fügen zusätzliche Daten hinzu.“ um den Nutzern ein umfassendes Bild zu vermitteln.“

Mithilfe von KI-Technologie destilliert Capsule die Kernessenz und Erkenntnisse eines Artikels, die das Redaktionsteam dann durch weitere Recherchen anreichert. Das Startup beschäftigt ein weltweit verteiltes Team engagierter Leser, die als Kuratoren fungieren und neue Inhalte beisteuern, die herkömmliche KI nicht leisten kann. Der Fokus liegt jedoch auf der Qualität und Relevanz der Inhalte, wobei Kennzahlen wie Social Shares oder Likes bewusst außer Acht gelassen werden.

Das interdisziplinäre Team, bestehend aus den Kuratoren und der Capsule-Redaktion, prüft und verifiziert alle Nachrichtenergebnisse sorgfältig, bevor es sie in kompakter Form präsentiert. Dieser tägliche Nachrichtenüberblick umfasst in der Regel 20 bis 30 Erkenntnisse, bestehend aus wichtigen Nachrichten, aufkommenden Trends und anderen bemerkenswerten Signalen.

KI hilft dabei, verwandte Nachrichten unter jedem Artikel zu kuratieren, die Benutzer dann erkunden können, um ihr Verständnis zu erweitern und ihnen ein tiefergehendes Leseerlebnis zu bieten. Im Gegensatz zu mehreren anderen modernen Nachrichtenaustausch-Apps gibt es bei Capsule keine Beschränkungen hinsichtlich der in seinem Feed angezeigten Nachrichtenquellen. Derzeit werden über 400 Quellen angezapft.

Obwohl das Startup derzeit über Bootstrapping agiert, ist es in der Tat offen für ein Freemium-Geschäftsmodell in der Zukunft. Die Gründer sind von ihrem einzigartigen Vorschlag einer Nachrichtenplattform überzeugt und glauben, dass sie dieses Modell mit der richtigen Benutzererfahrung und zunehmender Zugkraft in Betracht ziehen könnten.

Plattformen wie Capsule repräsentieren zusammen mit no-code -Lösungen wie der AppMaster -Plattform die neue Welle technischer Innovationen. Diese Lösungen ermöglichen Nicht-Technikern und Entwicklern das Erstellen und Anpassen ihrer Projekte, im Fall von AppMaster Web- und Mobilanwendungen und im Fall von Capsule Nachrichtenleseerlebnisse, wodurch das gesamte Benutzererlebnis verbessert wird.