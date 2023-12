Capsule propõe uma abordagem inovadora para curadoria de notícias: uma fusão de IA e experiência humana

Imagine uma plataforma de leitura de notícias que faça mais do que apenas agregar artigos, quase como um ‘Spotify for News’. A Capsule, uma startup parisiense, decidiu se tornar exatamente isso. É um empreendimento projetado para revolucionar a maneira como os usuários digerem seus acontecimentos diários, combinando Artificial Intelligence e experiência editorial humana para fornecer uma experiência única de leitura de notícias.

A interface intuitiva do Capsule cria uma experiência semelhante à navegação em plataformas de mídia social como o TikTok, apresentando notícias em uma série de manchetes com imagens relacionadas. Os usuários podem navegar pelas postagens de várias plataformas, como Twitter e LinkedIn, tocar em qualquer título para ler um resumo e, em seguida, visitar o site da fonte para obter o artigo completo, se desejarem.

Jérôme Boé e Arthur de Villemandy, cofundadores da plataforma inovadora, procuraram tornar as notícias de qualidade mais acessíveis através da utilização de uma equipa de curadores humanos. Eles também pretendem organizar ‘playlists’ de notícias, adicionando recomendações muito parecidas com a forma como o Spotify organiza a música, melhorando a experiência do usuário.

Comentando sobre seu empreendimento, Boé disse: "A Capsule não está tentando ser outro agregador no estilo Google News, mas mais do que apenas um portal que leva a uma fonte. Nós nos aprofundamos em cada tópico, cruzamos várias fontes e adicionamos dados extras para dar aos usuários uma visão abrangente.”

Usando a tecnologia de IA, a Capsule destila a essência e os insights de um artigo, que a equipe editorial enriquece com pesquisas adicionais. A startup emprega uma equipe globalmente dispersa de leitores comprometidos que atuam como curadores e contribuem com novos conteúdos que a IA convencional não consegue realizar. Porém, o foco está centrado na qualidade e relevância do conteúdo, desconsiderando intencionalmente métricas como compartilhamentos sociais ou curtidas.

A equipe interdisciplinar que inclui os curadores e a equipe editorial da Capsule examina e verifica cuidadosamente todas as notícias antes de apresentá-las em um formato compacto. Este resumo diário de notícias normalmente inclui de 20 a 30 insights que consistem em notícias importantes, tendências emergentes e outros sinais notáveis.

A IA ajuda na curadoria de notícias relacionadas abaixo de cada artigo, que os usuários podem explorar para ampliar sua compreensão, oferecendo-lhes uma experiência de leitura mais aprofundada. Ao contrário de vários outros aplicativos modernos de compartilhamento de notícias, o Capsule não impõe nenhuma restrição às fontes de notícias apresentadas em seu feed, com atualmente mais de 400 fontes sendo acessadas.

Embora a startup opere atualmente por meio de bootstrapping, ela está de fato aberta a um modelo de negócios freemium no futuro. Os fundadores estão confiantes em sua proposta única de plataforma de notícias e acreditam que, com a experiência de usuário certa e ganhando força, poderiam considerar esse modelo.

Plataformas como a Capsule, juntamente com soluções no-code como a plataforma AppMaster , representam a nova onda de inovação tecnológica. Essas soluções permitem que profissionais e criadores não-tecnológicos construam e personalizem seus projetos, no caso do AppMaster, aplicativos web e móveis, e no caso do Capsule, experiências de leitura de notícias, elevando a experiência geral do usuário.