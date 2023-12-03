تقترح شركة Capsule نهجًا جديدًا لتنظيم الأخبار: مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية

تخيل منصة لقراءة الأخبار تقوم بما هو أكثر من مجرد تجميع المقالات، مثل "Spotify for News" تقريبًا. لقد شرعت شركة Capsule، وهي شركة ناشئة في باريس، في أن تصبح هذا بالتحديد. إنه مشروع مصمم لإحداث ثورة في الطريقة التي يستوعب بها المستخدمون أحداثهم اليومية، ويجمع بين Artificial Intelligence والخبرة التحريرية البشرية لتوفير تجربة فريدة لقراءة الأخبار.

تخلق الواجهة البديهية لـ Capsule تجربة مشابهة لتصفح منصات الوسائط الاجتماعية مثل TikTok، حيث تقدم الأخبار في سلسلة من العناوين الرئيسية مع الصور ذات الصلة. يمكن للمستخدمين تصفح المنشورات من منصات مختلفة مثل Twitter وLinkedIn، والنقر على أي عنوان لقراءة ملخص، ثم زيارة موقع المصدر للحصول على المقالة الكاملة إذا رغبوا في ذلك.

سعى جيروم بوي وآرثر دي فيلماندي، المؤسسان المشاركان للمنصة المبتكرة، إلى جعل الأخبار عالية الجودة أكثر سهولة من خلال الاستعانة بفريق من القيمين البشريين. كما أنهم يعتزمون تنظيم "قوائم تشغيل" الأخبار، وإضافة توصيات تشبه إلى حد كبير كيفية تنظيم Spotify للموسيقى، مما يعزز تجربة المستخدم.

وتعليقًا على مشروعه، قال Boé: "لا تحاول Capsule أن تكون أداة تجميع أخرى على غرار أخبار Google، ولكنها أكثر من مجرد بوابة تؤدي إلى مصدر ما. فنحن نتعمق في كل موضوع، ونقارن بين المصادر المتعددة ونضيف بيانات إضافية". لإعطاء المستخدمين صورة شاملة.

باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقوم شركة Capsule باستخلاص الجوهر والأفكار الأساسية للمقال، ثم يقوم فريق التحرير بإثرائها بمزيد من البحث. توظف الشركة الناشئة فريقًا منتشرًا عالميًا من القراء الملتزمين الذين يعملون كمنسقين ويساهمون بمحتوى جديد لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التقليدي إنجازه. ومع ذلك، يتمحور التركيز حول جودة المحتوى وأهميته، مع تجاهل المقاييس مثل المشاركات الاجتماعية أو الإعجابات عمدًا.

يقوم الفريق متعدد التخصصات الذي يضم القيمين وفريق التحرير في Capsule بفحص جميع نتائج الأخبار والتحقق منها بعناية قبل تقديمها بتنسيق مضغوط. يشتمل ملخص الأخبار اليومي هذا عادةً على 20 إلى 30 فكرة تتألف من الأخبار الرئيسية والاتجاهات الناشئة والإشارات البارزة الأخرى.

يساعد الذكاء الاصطناعي في تنظيم القصص الإخبارية ذات الصلة أسفل كل مقالة، والتي يمكن للمستخدمين بعد ذلك استكشافها لتوسيع فهمهم، مما يوفر لهم تجربة قراءة أكثر تعمقًا. على عكس العديد من تطبيقات مشاركة الأخبار الحديثة الأخرى، لا يفرض Capsule أي قيود على مصادر الأخبار الواردة في موجزه، حيث يتم حاليًا استغلال أكثر من 400 مصدر.

على الرغم من أن الشركة الناشئة تعمل حاليًا عبر التمهيد، إلا أنها منفتحة بالفعل على نموذج أعمال فريميوم في المستقبل. المؤسسون واثقون من اقتراحهم الفريد لمنصة الأخبار ويعتقدون أنه مع تجربة المستخدم المناسبة واكتساب قوة الجذب، يمكنهم التفكير في هذا النموذج.

تمثل الأنظمة الأساسية مثل Capsule، جنبًا إلى جنب مع الحلول no-code مثل منصة AppMaster ، موجة جديدة من الابتكار التكنولوجي. تتيح هذه الحلول للمحترفين والمبدعين غير التقنيين إنشاء مشاريعهم وتخصيصها، في حالة AppMaster ، وتطبيقات الويب والهاتف المحمول، وفي حالة Capsule، تجارب قراءة الأخبار، مما يؤدي إلى الارتقاء بتجربة المستخدم الشاملة.