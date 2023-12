Capsule stelt een nieuwe benadering van nieuwscuratie voor: een samensmelting van AI en menselijke expertise

Stel je een nieuwsleesplatform voor dat meer doet dan alleen artikelen verzamelen, bijna als een 'Spotify voor nieuws'. Capsule, een Parijse startup, wil precies dit worden. Het is een onderneming die is ontworpen om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop gebruikers hun dagelijkse gebeurtenissen verwerken, door Artificial Intelligence en menselijke redactionele expertise te combineren om een ​​unieke nieuwsleeservaring te bieden.

De intuïtieve interface van Capsule creëert een ervaring die lijkt op het surfen op sociale mediaplatforms zoals TikTok, waarbij nieuws wordt gepresenteerd in een reeks krantenkoppen met gerelateerde afbeeldingen. Gebruikers kunnen door berichten van verschillende platforms zoals Twitter en LinkedIn bladeren, op een kop tikken om een ​​samenvatting te lezen en vervolgens de website van de bron bezoeken voor het volledige artikel als ze dat willen.

Jérôme Boé en Arthur de Villemandy, medeoprichters van het innovatieve platform, probeerden kwaliteitsnieuws toegankelijker te maken door gebruik te maken van een team van menselijke curatoren. Ze zijn ook van plan om 'nieuwsafspeellijsten' te organiseren, door aanbevelingen toe te voegen die lijken op de manier waarop Spotify muziek organiseert, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd.

In een reactie op zijn onderneming zei Boé: "Capsule probeert niet de zoveelste aggregator in Google News-stijl te zijn, maar meer dan alleen een portaal dat naar een bron leidt. We duiken dieper in elk onderwerp, verwijzen naar meerdere bronnen en voegen extra gegevens toe. om gebruikers een uitgebreid beeld te geven.”

Met behulp van AI-technologie distilleert Capsule de kernessentie en inzichten van een artikel, die de redactie vervolgens verrijkt met verder onderzoek. De startup heeft een wereldwijd verspreid team van toegewijde lezers in dienst die als curatoren dienen en nieuwe inhoud bijdragen die conventionele AI niet kan verwezenlijken. De focus ligt echter op de kwaliteit en relevantie van de inhoud, waarbij opzettelijk statistieken zoals sociale aandelen of likes buiten beschouwing worden gelaten.

Het interdisciplinaire team, dat bestaat uit de curatoren en het redactieteam van Capsule, onderzoekt en verifieert zorgvuldig alle nieuwsbevindingen voordat ze in een compact formaat worden gepresenteerd. Deze dagelijkse nieuwsoverzicht bevat doorgaans 20 tot 30 inzichten, bestaande uit belangrijk nieuws, opkomende trends en andere opmerkelijke signalen.

AI helpt bij het samenstellen van gerelateerde nieuwsverhalen onder elk artikel, die gebruikers vervolgens kunnen verkennen om hun begrip te verbreden, waardoor ze een meer diepgaande leeservaring krijgen. In tegenstelling tot verschillende andere moderne apps voor het delen van nieuws, legt Capsule geen beperkingen op aan de nieuwsbronnen in de feed, waarbij momenteel meer dan 400 bronnen worden benut.

Hoewel de startup momenteel via bootstrapping opereert, staan ​​ze in de toekomst inderdaad open voor een freemium-bedrijfsmodel. De oprichters hebben vertrouwen in hun unieke voorstel van een nieuwsplatform en geloven dat ze met de juiste gebruikerservaring en het verkrijgen van grip dit model zouden kunnen overwegen.

Platforms zoals Capsule vertegenwoordigen, samen met no-code oplossingen zoals het AppMaster -platform, de nieuwe golf van technische innovatie. Met deze oplossingen kunnen niet-technische professionals en makers hun projecten bouwen en aanpassen, in het geval van AppMaster, web- en mobiele applicaties, en voor Capsule, nieuwsleeservaringen, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.