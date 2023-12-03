Capsule предлагает новый подход к курированию новостей: сочетание искусственного интеллекта и человеческого опыта

Представьте себе платформу для чтения новостей, которая делает больше, чем просто агрегирует статьи, почти как «Spotify для новостей». Capsule, парижский стартап, намеревался стать именно этим. Это проект, призванный революционизировать то, как пользователи воспринимают повседневные события, сочетая Artificial Intelligence и человеческий редакционный опыт, чтобы обеспечить уникальный опыт чтения новостей.

Интуитивно понятный интерфейс Capsule создает впечатление, аналогичное просмотру контента на платформах социальных сетей, таких как TikTok, где новости представлены в виде серии заголовков с соответствующими изображениями. Пользователи могут просматривать сообщения с различных платформ, таких как Twitter и LinkedIn, нажимать на любой заголовок, чтобы прочитать краткое содержание, а затем, если захотят, посетить веб-сайт источника, чтобы прочитать полную статью.

Жером Боэ и Артур де Вильманди, соучредители инновационной платформы, стремились сделать качественные новости более доступными, используя команду кураторов-людей. Они также намерены организовать новостные «плейлисты», добавляя рекомендации, аналогичные тому, как Spotify организует музыку, улучшая взаимодействие с пользователем.

Комментируя свое предприятие, Боэ сказал: «Capsule не пытается быть еще одним агрегатором в стиле Google News, это нечто большее, чем просто портал, ведущий к источнику. Мы углубляемся в каждую тему, делаем перекрестные ссылки на несколько источников и добавляем дополнительные данные. чтобы дать пользователям полную картину».

Используя технологию искусственного интеллекта, Capsule раскрывает суть и идеи статьи, которые редакция затем дополняет дальнейшими исследованиями. В стартапе работает глобально рассредоточенная команда преданных читателей, которые выступают в качестве кураторов и добавляют новый контент, который обычный ИИ не может создать. Однако основное внимание уделяется качеству и актуальности контента, намеренно игнорируя такие показатели, как количество репостов в социальных сетях или лайки.

Междисциплинарная команда, в которую входят кураторы и редакция Capsule, тщательно проверяет и проверяет все новости, прежде чем представить их в компактном формате. Этот ежедневный дайджест новостей обычно включает от 20 до 30 аналитических материалов, состоящих из основных новостей, новых тенденций и других заметных сигналов.

ИИ помогает подбирать соответствующие новости под каждой статьей, которые пользователи затем могут изучить, чтобы расширить свое понимание, предлагая им более глубокий опыт чтения. В отличие от некоторых других современных приложений для обмена новостями, Capsule не накладывает ограничений на источники новостей, представленные в его ленте: в настоящее время используется более 400 источников.

Хотя в настоящее время стартап работает через начальную загрузку, в будущем он действительно открыт для бизнес-модели freemium. Основатели уверены в своем уникальном предложении новостной платформы и считают, что при правильном пользовательском опыте и набирании оборотов они могли бы рассмотреть эту модель.

Такие платформы, как Capsule, а также решения no-code такие как платформа AppMaster , представляют собой новую волну технологических инноваций. Эти решения позволяют нетехническим специалистам и авторам создавать и настраивать свои проекты, в случае AppMaster — веб- и мобильных приложений, а в случае Capsule — возможности чтения новостей, повышая общий уровень пользовательского опыта.