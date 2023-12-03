Capsule 提出了一种新颖的新闻策划方法：人工智能与人类专业知识的融合

想象一下一个新闻阅读平台，它的功能不仅仅是聚合文章，几乎就像“新闻 Spotify”。巴黎的一家初创公司 Capsule 正是致力于实现这一目标。这是一项旨在彻底改变用户消化日常事件的方式的企业，结合Artificial Intelligence和人类编辑专业知识，提供独特的新闻阅读体验。

Capsule 直观的界面创造了类似于浏览 TikTok 等社交媒体平台的体验，以一系列标题和相关图像呈现新闻。用户可以浏览来自 Twitter 和 LinkedIn 等各种平台的帖子，点击任何标题来阅读摘要，然后根据需要访问来源的网站以获取完整的文章。

该创新平台的联合创始人 Jérôme Boé 和 Arthur de Villemandy 试图通过人类策展人团队让优质新闻更容易被获取。他们还打算组织新闻“播放列表”，添加推荐，就像 Spotify 组织音乐的方式一样，从而增强用户体验。

Boé 在评论他的企业时表示：“Capsule 并不是想成为另一个 Google 新闻式的聚合器，而不仅仅是一个通往来源的门户。我们深入研究每个主题，交叉引用多个来源并添加额外的数据为用户提供全面的了解。”

Capsule 利用人工智能技术提炼出一篇文章的核心本质和见解，然后编辑团队通过进一步的研究来丰富这些内容。该初创公司雇用了一支分布在全球的忠实读者团队，他们担任策展人，并贡献传统人工智能无法完成的新内容。然而，焦点集中在内容的质量和相关性上，故意忽视社交分享或喜欢等指标。

包括策展人和 Capsule 编辑团队在内的跨学科团队仔细审查和验证所有新闻发现，然后以紧凑的形式呈现。这份每日新闻摘要通常包含 20 到 30 条见解，其中包括重大新闻、新兴趋势和其他值得注意的信号。

人工智能有助于在每篇文章下面整理相关的新闻故事，然后用户可以探索这些故事以扩大他们的理解，为他们提供更深入的阅读体验。与其他几个现代新闻共享应用程序不同，Capsule 对其 Feed 中的新闻来源没有任何限制，目前有 400 多个新闻来源被利用。

尽管这家初创公司目前通过引导运营，但他们确实对未来的免费增值商业模式持开放态度。创始人对他们独特的新闻平台提议充满信心，并相信凭借正确的用户体验并获得吸引力，他们可以考虑这种模式。

Capsule 等平台以及AppMaster平台等no-code解决方案代表了新一波的技术创新。这些解决方案使非技术专业人士和创作者能够构建和定制他们的项目，例如AppMaster 、Web 和移动应用程序，以及 Capsule、新闻阅读体验，从而提升整体用户体验。