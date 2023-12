Capsule propone un nuovo approccio alla cura delle notizie: una fusione di intelligenza artificiale e competenza umana

Immagina una piattaforma di lettura di notizie che non si limita ad aggregare articoli, quasi come uno "Spotify per le notizie". Capsule, una startup parigina, ha deciso di diventare proprio questo. È un'iniziativa progettata per rivoluzionare il modo in cui gli utenti assimilano gli avvenimenti quotidiani, combinando Artificial Intelligence e l'esperienza editoriale umana per fornire un'esperienza unica di lettura delle notizie.

L'interfaccia intuitiva di Capsule crea un'esperienza simile alla navigazione su piattaforme di social media come TikTok, presentando le notizie in una serie di titoli con immagini correlate. Gli utenti possono sfogliare i post di varie piattaforme come Twitter e LinkedIn, toccare qualsiasi titolo per leggere un riepilogo e quindi visitare il sito Web della fonte per l'articolo completo, se lo desiderano.

Jérôme Boé e Arthur de Villemandy, cofondatori dell'innovativa piattaforma, hanno cercato di rendere più accessibili le notizie di qualità utilizzando un team di curatori umani. Intendono inoltre organizzare "playlist" di notizie, aggiungendo consigli in modo molto simile a come Spotify organizza la musica, migliorando l'esperienza dell'utente.

Commentando la sua impresa, Boé ha detto: "Capsule non sta cercando di essere un altro aggregatore in stile Google News, ma più di un semplice portale che conduce a una fonte. Approfondiamo ogni argomento, facciamo riferimenti incrociati a più fonti e aggiungiamo dati aggiuntivi. per offrire agli utenti un quadro completo”.

Utilizzando la tecnologia AI, Capsule distilla l'essenza centrale e le intuizioni di un articolo, che il team editoriale poi arricchisce con ulteriori ricerche. La startup impiega un team di lettori impegnati dispersi in tutto il mondo che fungono da curatori e contribuiscono con nuovi contenuti che l'intelligenza artificiale convenzionale non può realizzare. Tuttavia, l’attenzione è centrata sulla qualità e sulla pertinenza del contenuto, ignorando intenzionalmente metriche come le condivisioni social o i Mi piace.

Il team interdisciplinare che comprende i curatori e il team editoriale di Capsule esamina e verifica attentamente tutte le notizie scoperte prima di presentarle in un formato compatto. Questo riepilogo quotidiano delle notizie include in genere da 20 a 30 approfondimenti costituiti da notizie importanti, tendenze emergenti e altri segnali degni di nota.

L'intelligenza artificiale aiuta a selezionare le notizie correlate sotto ogni articolo, che gli utenti possono quindi esplorare per ampliare la loro comprensione, offrendo loro un'esperienza di lettura più approfondita. A differenza di molte altre moderne app di condivisione di notizie, Capsule non impone restrizioni sulle fonti di notizie presenti nel suo feed, con attualmente oltre 400 fonti a cui si accede.

Sebbene la startup attualmente operi tramite bootstrap, in futuro è effettivamente aperta a un modello di business freemium. I fondatori sono fiduciosi nella loro proposta unica di piattaforma di notizie e credono che con la giusta esperienza utente e guadagnando terreno, potrebbero prendere in considerazione questo modello.

Piattaforme come Capsule, insieme a soluzioni no-code come la piattaforma AppMaster , rappresentano la nuova ondata di innovazione tecnologica. Queste soluzioni consentono ai professionisti e ai creatori non tecnologici di creare e personalizzare i propri progetti, nel caso di AppMaster, applicazioni web e mobili e, per Capsule, esperienze di lettura di notizie, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.