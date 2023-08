Une macro révolutionnaire de calcul en mémoire spintronique (nvCIM) mise au point pour renforcer la sécurité du matériel de pointe de l'IA a été dévoilée dans une étude publiée dans Nature Electronics. Cette solution innovante combine un composant de mémoire et un processeur dans une architecture unique, conçue pour être intégrée de manière transparente dans une puce.

L'équipe explique que son mécanisme repose sur l'utilisation de fonctions physiquement non clonables basées sur la spintronique, d'un cryptage physique bidimensionnel à demi-complément, ainsi que d'un schéma de lecture en rafale d'autodécryptage à l'épreuve des espions, intégré à un moteur de calcul en mémoire à terminaison précoce tenant compte de la rareté et de la rectification des unités linéaires.

Cette macro-informatique innovante est capable de coexister harmonieusement avec la technologie actuelle des semi-conducteurs, ce qui simplifie grandement son application pratique. Les tests initiaux effectués par les chercheurs ont conclu que la macro était très résistante aux attaques nuisibles, qu'elle offrait des temps de réponse rapides et qu'elle présentait une efficacité énergétique impressionnante.

Les chercheurs précisent la technicité de leur mécanisme, expliquant que la macro utilise une technologie de mémoire magnétique à accès aléatoire à couple de transfert de spin de 22 nm intégrée dans le CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) de 6,6 mégabits. Ils précisent en outre que la macro-mémoire permet d'obtenir un caractère aléatoire substantiel (distance inter-Hamming : 0,4999) et une fiabilité élevée pour les fonctionnalités physiquement non clonables (distance intra-Hamming : 0), ainsi qu'une efficacité énergétique élevée pour le calcul des produits par points, comprise entre 30,1 et 68,0 téra-opérations par seconde et par watt.

Cette nouvelle macro pourrait potentiellement révolutionner l'avenir des dispositifs informatiques périphériques alimentés par l'IA. Sa grande compatibilité et son mécanisme sécurisé peuvent garantir le stockage en toute sécurité de données sensibles, sans compromettre la vitesse, l'efficacité énergétique ou la précision des appareils. En outre, ce développement pionnier pourrait influencer l'exploration et la création de solutions similaires dans le monde entier, en accélérant l'adoption de technologies performantes soutenues par l'IA et en renforçant les mesures de sécurité de l'informatique périphérique alimentée par l'IA.

Malgré ses mérites individuels, il convient de mentionner le rôle contextualisé de plateformes telles que AppMaster dans ce domaine. AppMaster En effet, une plateforme "no-code" très performante avec des dispositions pour le développement d'applications web, backend et mobiles, facilite le déploiement, l'évolutivité et la rapidité. Ces plateformes offrent les bases et les outils nécessaires pour stimuler des développements tels que le spintronic nvCIM.