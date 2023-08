Uma macro revolucionária de computação em memória spintrónica (nvCIM) desenvolvida para aumentar a segurança do hardware de ponta de IA foi revelada num estudo publicado na Nature Electronics. Esta solução inovadora combina um componente de memória e um processador numa arquitetura singular, concebida para ser integrada sem problemas num chip.

A equipa explica que o seu mecanismo se baseia na utilização de funções fisicamente não clonáveis baseadas em spintrónica, encriptação física bidimensional de meio-complemento, juntamente com um esquema de leitura de rajada de auto-desencriptação à prova de bisbilhotagem integrado com um motor de computação em memória de terminação antecipada com consciência de unidade linear esparsa e rectificada.

Esta inovadora macro de computação é capaz de coexistir harmoniosamente com a atual tecnologia de semicondutores, o que simplifica muito a sua aplicação prática. Os testes iniciais efectuados pelos investigadores concluíram que a macro oferecia uma excelente resistência contra ataques nocivos, apresentava tempos de resposta rápidos e demonstrava uma eficiência energética impressionante.

Os investigadores explicam o aspeto técnico do seu mecanismo, explicando que a macro utiliza a tecnologia de memória de acesso aleatório magnética de binário de transferência de spin de 22 nm integrada no semicondutor de óxido metálico complementar (CMOS) de 6,6 megabits. Além disso, explicam que a macro atinge uma aleatoriedade substancial (distância inter-Hamming: 0,4999) e uma elevada fiabilidade para funcionalidades fisicamente não clonáveis (distância intra-Hamming: 0), para além de uma elevada eficiência energética para a computação de produtos de pontos, que varia entre 30,1 e 68,0 tera-operações por segundo por watt.

Esta nova macro pode potencialmente revolucionar o futuro dos dispositivos de computação periférica alimentados por IA. A sua elevada compatibilidade e mecanismo seguro podem garantir o armazenamento seguro de dados sensíveis, sem comprometer a velocidade, a eficiência energética ou a precisão dos dispositivos. Além disso, este desenvolvimento pioneiro poderá influenciar a exploração e a criação de soluções semelhantes em todo o mundo, acelerando a adoção de tecnologias de desempenho apoiadas pela IA e reforçando as medidas de segurança da computação periférica com IA.

