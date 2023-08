Een revolutionaire spintronic compute-in-memory (nvCIM) macro, ontwikkeld om de veiligheid van AI-randapparatuur te verbeteren, is onthuld in een studie gepubliceerd in Nature Electronics. Deze innovatieve oplossing combineert een geheugencomponent en een processor in één enkele architectuur, ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in een chip.

Het team legt uit dat hun mechanisme berust op het gebruik van spintronic-gebaseerde fysiek niet-kloneerbare functies, tweedimensionale halfcomplementaire fysieke encryptie, samen met een snoop-proof zelf-decryptie burst-read schema geïntegreerd met een sparsity-and-rectified-linear-unit-aware early-termination compute-in-memory engine.

Deze innovatieve rekenmacro kan harmonieus samengaan met de huidige halfgeleidertechnologie, wat de praktische toepassing sterk vereenvoudigt. Uit de eerste tests die de onderzoekers uitvoerden, bleek dat de macro uitstekend bestand was tegen schadelijke aanvallen, snelle responstijden liet zien en een indrukwekkende energie-efficiëntie liet zien.

De onderzoekers gaan dieper in op de technische aspecten van hun mechanisme en leggen uit dat de macro gebruik maakt van 22 nm spin-transfer torque magnetic random-access memory-technologie geïntegreerd in 6,6 megabit complementaire metaaloxide halfgeleider (CMOS). Ze vertellen verder dat de macro substantiële willekeurigheid (inter-Hamming afstand: 0,4999) en hoge betrouwbaarheid voor fysiek niet-kloneerbare functionaliteit (intra-Hamming afstand: 0) bereikt, naast een hoge energie-efficiëntie voor punt-productberekeningen, variërend tussen 30,1 en 68,0 tera-operaties per seconde per watt.

Deze nieuwe macro zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de toekomst van AI-gestuurde randapparatuur. De hoge compatibiliteit en het veilige mechanisme kunnen zorgen voor de veilige opslag van gevoelige gegevens, zonder afbreuk te doen aan de snelheid, energie-efficiëntie of nauwkeurigheid van de apparaten. Bovendien kan deze baanbrekende ontwikkeling van invloed zijn op de verdere verkenning en ontwikkeling van soortgelijke oplossingen over de hele wereld, waardoor de toepassing van AI-ondersteunde presterende technologieën wordt versneld en de beveiligingsmaatregelen van AI-randcomputing worden versterkt.

