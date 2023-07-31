تم الكشف عن ماكرو ثوري للحوسبة في الذاكرة (nvCIM) تم تطويره لتعزيز أمان الأجهزة المتطورة للذكاء الاصطناعي في دراسة نُشرت في Nature Electronics. يجمع هذا الحل المبتكر بين مكون ذاكرة ومعالج في بنية فريدة ، تم تصميمه ليتم دمجه بسلاسة داخل شريحة.

يوضح الفريق أن آليتهم تعتمد على استخدام الوظائف غير القابلة للتكوين الفيزيائية المستندة إلى spintronic ، والتشفير المادي ثنائي الأبعاد نصف المكمل ، جنبًا إلى جنب مع مخطط قراءة الاندفاع الذاتي المضاد للتجسس والمتكامل مع نظام متفرقة ومصحح خطي - إدراك الوحدة المبكرة لمحرك الحوسبة في الذاكرة.

هذا الماكرو الحسابي المبتكر قادر على التعايش بانسجام مع تقنية أشباه الموصلات الحالية ، مما يبسط بشكل كبير تطبيقه العملي. وخلصت الاختبارات الأولية التي أجراها الباحثون إلى أن الماكرو أتاح مرونة ممتازة ضد الهجمات الضارة ، وأظهر أوقات استجابة سريعة ، وأظهر كفاءة مذهلة في استخدام الطاقة.

يشرح الباحثون التقنية الخاصة بآليتهم ، موضحين أن الماكرو يستخدم تقنية ذاكرة الوصول العشوائية المغناطيسية بعزم دوران 22 نانومتر مدمجة في 6.6 ميغا بت من أشباه الموصلات المعدنية التكميلية (CMOS). إنها تفصل أيضًا أن الماكرو يحقق عشوائية كبيرة (مسافة inter-Hamming: 0.4999) وموثوقية عالية للوظائف غير القابلة للتكوين جسديًا (مسافة intra-Hamming: 0) ، بالإضافة إلى كفاءة عالية في استخدام الطاقة لحساب المنتج النقطي ، تتراوح بين 30.1 و 68.0 عمليات تيرا في الثانية لكل واط.

يمكن أن يحدث هذا الماكرو الجديد ثورة في مستقبل أجهزة الحوسبة المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن يضمن توافقه العالي وآليته الآمنة التخزين الآمن للبيانات الحساسة ، مع عدم المساومة على السرعة أو كفاءة الطاقة أو دقة الأجهزة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر هذا التطور الرائد على المزيد من الاستكشاف وإنشاء حلول مماثلة في جميع أنحاء العالم ، وتسريع اعتماد تقنيات الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز تدابير الأمان للحوسبة المتطورة للذكاء الاصطناعي.

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